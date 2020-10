Spar penger med arealeffektive lokaler

– Vi har lagt til rette for at man kan leie sykkel og sykle til jobb, vi har garderober med håndkleservice, treningsrom og gode ordninger for kantinene. I forhold til kantinene er vår målsetting at en ansatt skal få kjøpe seg en god lunsj til under 50 kroner, uansett hva de ønsker å spise. Vår visjon er “simplify everyday life”, og det jobber vi for å oppnå for våre kunder, sier Astrup.