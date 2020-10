Utleieplattformen Hybel Premium tar Norge med storm

− Hybel AS er en konkurrent til Finn.no på formidling av utleieboliger. Selskapets forvaltningsplattform brukes av små og store boligutleiere og boligutleieselskaper over hele landet.

Runder 100 000 annonser på utleieplattformen

Over 20 000 boligutleiere leier nå ut boligene sine via hybel.no. Veksten i antallet boligannonser er på 20% sammenlignet med 2019, melder daglig leder Christian Rasmussen. Totalt vil selskapet formidle over 43 000 utleieboliger til sine boligsøkere via plattformen.

− Vi har et ambisiøst mål om å bli like store som Finn.no på utleieannonser, slik at vi kan utligne monopolsituasjonen på leiemarkedet. Det er en lang vei dit, men vi opplever nå en ekstrem vekst, sier Rasmussen.

Også ønskes leid-annonser skyter i været med en vekst på 20% sammenlignet med 2019. Totalt vil Hybel runde 100 000 annonser på plattformen i 2020. Det er rekordhøyt.

Daglig leder i Hybel AS, Christian Rasmussen

Digital boligforvaltning eksploderer

Sommeren 2018 lanserte Hybel også sin forvaltningsplattform Hybel Premium for boligutleiere og boligutleieselskaper i konkurranse med aktører som Husleie.no og Myrent. Målet med Hybel Premium er å gjøre utleieforvaltning enklere, tryggere og mer effektivt.

− Vi ligger an til en tredobling i antall leieforhold under forvaltning siste 12 måneder. Fortsetter veksten inn i Q4 vil selskapet runde 7500 leieforhold under forvaltning. Det er meget solid og langt over hva vi budsjetterte på forhånd. Nå fortsetter utviklingen og veksten videre, sier Rasmussen fornøyd.

− Vi merker at utleierne er mer modne for digitalisering nå enn for bare ett år siden. Brukerfunksjonalitet og integrasjoner med markedsplassen gjør dette enkelt for både utleiere og leietakere, sier han videre.

Uansett hvor man finner leietakerne sine, kan man enkelt opprette kontrakt via plattformen sin på Hybel. Det gjør man ved å fylle inn informasjon om leietaker og velge riktig eiendom i listen man har laget over sine utleieeiendommer. Dermed har du alltid ha kontroll på hvem som bor hvor, samt alle husleiebetalinger, depositum, protokoller og notater.

Kutt tid og kostnader med Hybel Premium

Siden lanseringen av Hybel Premium har forvaltningstjenesten blitt godt tatt imot av både store og små utleiere.

− Pris er absolutt et viktig konkurransefortrinn for oss. Men også funksjonalitet og brukergrensesnitt får vi svært gode tilbakemeldinger på. Gratis depositumskonto eller depositumsgaranti som opprettes automatisk i leiekontrakten gjør også livet mye enklere for både utleier og leietaker, sier Rasmussen.

Hybel Premium er et svært nyttig verktøy for alle som driver med utleie.

Hybel AS

2017 2018 2019 Sum driftsinntekter 3058 3428 4399 Driftsresultat 1711 1215 1496 Resultat før skatt 1712 1214 1497 Årsresultat 1335 955 1221 Sum eiendeler 2072 2772 3002

Gjennom Hybel Premium får utleiere full oversikt over alle leieforhold og sine utleieeiendommer. Du kan opprette digitale leiekontrakter, gratis depositumskonto og automatisk innkreving av husleie. Sammen med OBOS, Tryg og Hammersborg inkasso får kundene et komplett produkt integrert i én plattform.

− Vi får klare tilbakemeldinger på at utleieselskaper kutter betydelig med tid og kostnader umiddelbart. Det har vært vårt mål hele tiden. Boligutleiere skal få bedre verktøy som øker effektivitet, gir struktur og oversikt, som også bidrar til mindre konflikter og utrygghet i leieforholdene, sier Rasmussen.

Hybel Premium oppleves som meget brukervennlig for utleiere som driver både privat og gjennom selskaper.

