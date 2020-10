Svingenes mester

Det er en stund siden Aksel Lund Svindal la opp. Han var 36 år gammel, og hadde tatt alle stegene til topps i alpinsirkuset. Til gullet, sølvet og krystallkulene. Til Ja, vi elsker, norske flagg og beundrende blikk. Etter at den siste medaljen ble hengt rundt halsen hans i Åre, satte han seg i bilen for å kjøre gjennom den snødekte stillheten i de svenske skogene.

Snøen falt over svart asfalt, som om Kong Vinter vil sende en siste hilsen til den pensjonerte alpinstjernen. Han setter seg i bilen, lukker døren og trykker på effektpedalen. Taycanen kjører inn i svingen i god fart, og alpinisten finner en god linje gjennom. Måleinstrumentene viser hastighet og G-krefter, de to viktigste fysiske rammene rundt Lund Svindals karriere.

– Jeg kjente at hodet var fullt og trengte ro for å sortere tankene. Om hva jeg hadde vært gjennom i karrieren og hva jeg hadde lyst til å gjøre.

Så satt han der i stillheten, mellom rekker av svenske grantrær, og tenkte: Hva gjør jeg nå? Han hadde allerede investert i leiligheter i Hafjell, i et hotell i Hemsedal, noen nystartede teknologiselskaper, og hadde bygget opp et klesmerke. Men han hadde gjort for lite ut av interessen han hadde for biler.

Drømmen om Porsche

Så da ble han Porsche-ambassadør, som et resultat av en livslang kjærlighet for Porsche. Alpinisten har vært en «carguy» så lenge han kan huske.

– Allerede på vei til barnehagen pekte jeg ut ulike bilmerker. Bilene på 80-tallet hadde et erketypisk design. Det var lett å se forskjell på Volvo og Volkswagen. I dag kommer jeg bare på 911 og Defender som har holdt på formene.

Hans første møte med en Porsche var en GT Silver 959 i størrelsesforhold 1:64. I haugen av Matchbox-biler på gutterommet husker han fremdeles to modeller: En knallrød Golf GTI og en sølvgrå 959.

– Jeg tror drømmen om 911 startet der. Porsche var et nivå over de andre bilene. Sånn er det fremdeles. I hvert fall for meg.

Det kule med Porsche er lidenskapen. Mange av de som jobber på arrangementene er mekanikere, med mye kunnskap om de klassiske modellene. Jeg er ikke redd for å spørre, og har lært noe nytt hver gang. Som alpinist har han søkt etter perfeksjon. Som bilist ser han etter det samme.

– Når man blir eldre, ser man andre kvaliteter i bilene enn motorkraften alene. De beste bilene handler om ærlighet og perfeksjon. At bilen er skrudd sammen på en god måte, og ikke lover mer enn den kan holde.

Plass til ski

Aksel Lund Svindal har tatt Taycanen gjennom tung snø og krappe svinger. Han har vist at han kan sin Porsche, både som sjåfør og nerd. Han er bensinhodet som har forelsket seg i sin nye elbil.

– Verden er i forandring. Det å gå inn i endringer med lidenskap og passion, og ta med det gamle i den nye verden, er en innstilling jeg har sans for. Hvis man sier at det gamle er best, sier man samtidig at man ikke vil være med å forme fremtiden. Denne bilen er et eksempel på vellykket omstilling, og det ligger ikke noen motsetninger i å elske Porsches klassiske bensinbiler.

Han er opptatt av hvordan design og funksjon henger sammen. En elbil gir helt nye designmessige utfordringer. I en sportsbil skal vekten ligge lavest mulig, uten at det går ut over komforten.

– Taycanen har plassert batteriene smart, så det er god plass til beina, også når du sitter bak. Bilen oppfører seg som en sportsbil, samtidig som den er romsligere enn den ser ut som. Det er en god miks av racing og tur.

Bilen har til og med plass til et par storslalåmski.

Han har vunnet og tapt renn med noen skarve hundredelers margin. Et lite feilskjær i en sving, og slaget er tapt. Han har kjørt ned fjellsidene i høyere hastighet enn fartsgrensen på motorveien.

– Jeg er ikke noen sinke i trafikken, men har heller ikke noe behov for å kjøre for fort. Jeg har andre arenaer for å ta ut spenningsbehovet, som på ski eller en biltur på smale og svingete landeveier. Det er da bilen kommer til sin rett.

Aksel Lund Svindal har kanskje lagt opp som alpinist, men fortsetter å holde høy hastighet i skarpe svinger. Svingenes mester er ikke i mål.