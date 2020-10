Usikkerhet i det amerikanske presidentvalget: Slik utnytter du det

Det sier Alexander Christiansen. Som Relationship Manager i CMC Markets, Norges eneste CFD-leverandør med kontor i Norge, snakker han daglig med private og institusjonelle investorer.

– Med så mye usikkerhet har flere av kundene våre taktiske posisjoner i plattformen. Her kan de handle de store tech-indeksene som Nasdaq, amerikanske ETFer innenfor biotech og ESG, pluss 3480 amerikanske aksjer som Tesla, ZOOM og Netflix, sier han.

Historisk er høsten mer volatil enn våren; nesten alle store børskrakk har kommet på høsten. Et ofte brukt utrykk i finans er: Sell in May, stay away. Dette kommer av at markedene oftere utvikler seg dårligere på høsten enn på våren. Man snakker ofte om en korreksjon på høsten, og da blir det kanskje en selvoppfyllende profeti, sier Alexander.

Allikevel mener han at årets situasjon ikke kan sammenlignes med normalår.

– Dette er et ekstraordinært år. Covid-19 påvirker produksjon og etterspørsel mens resultatet av presidentvalget i USA fort bli avgjørende for retningen på amerikansk næringsliv. Men usikkerhet byr også på muligheter.

Allsidig handelsplattform

I plattformen kan du også følge markedet i realtid, motta nyhetsvarslinger fra Reuters og prisvarslinger. Det hjelper, sier Alexander, fordi man kan handle nesten 10.000 produkter i plattformen. CMC Markets har veldig mange produkter, både for de som vil investere bredt, og de som vil kjøpe enkeltaksjer gjennom CFDer (Contracts for Difference). CFD-handel gir deg ikke fysisk eierskap til instrumentet (som en aksje), men eksponerer deg mot kurssvingningene i den aktuelle aksjen.

– I samme plattform og på samme tid kan du handle CFDer på både valuta, indekser, aksjer og råvarer. Hvis man vil posisjonere seg taktisk frem mot det amerikanske valget er det mange måter å gjøre det på.

Aktivaklasser som Alexander trekker frem er indekser, ETFer og aksjer.

– I tillegg er det mange som handler dollar hos oss. EUR/USD er verdens mest likvide instrument, med tilhørende lave spreader i plattformen.

Forskjellig type eksponering i det amerikanske markedet

Indekser gir deg bred eksponering mot det amerikanske markedet. Teknologiindeksen Nasdaq inneholder for eksempel tech-giganter som Amazon, Apple og Facebook. Nasdaq har nådd flere toppnoteringer i høst, men de enorme valueringene gjør at flere investorer er skeptiske.

– Handelskrigen er definitivt også viktig i tech-sektoren. Apple er avhengig av flere komponenter fra Kina, og har også fabrikker der.

Alexander mener at fire nye år med Trump og eskalering av handelskrigen kan føre til at tech komponenter blir vanskeligere å oppdrive.

For øvrig vil Biden øke skatten på store tech-gigantene, noe som vil kunne dempe lønnsomheten i deler av Nasdaq.

Andre indekser som gir en god pekepinn på den amerikanske økonomien er de brede indeksene S&P500 og Dow Jones. I handelsplattformen til CMC kan man handle de største amerikanske indeksene.

Vil du ha eksponering med CFD-handel mot spesifikke sektorer kan du vurdere å handle ETFer, som er børshandlede fond.

– ETFer er som spissede indekser, som samler enkeltaksjer i en bransje eller sektor. CMC tilbyr over 500 amerikanske ETFer som gir eksponering i alt fra biotech og gull til reiseliv og fornybar energi, sier Alexander og trekker frem et eksempel.

– I stedet for å satse på at ett enkelt biotech selskap utvikler koronavaksinen kan en ETF som iShares Nasdaq Biotechnology ETF eksponere deg mot hele sektoren. Da er det større sannsynlighet for at du får med deg oppturen når den forhåpentligvis kommer.

I plattformen kan man også handle 3480 amerikanske enkeltaksjer gjennom CFD-er.

– Mange er opptatt av aksjene som får mye oppmerksomhet i mediene. Det er for eksempel rekordmange kunder som har hatt posisjoner på Tesla. I tillegg var det flere som kjøpte ZOOM og Netflix da koronaen tvang frem global lockdown. Presidentvalget vil absolutt påvirke aksjemarkedet. ESG-aksjer som NextEra Energy er trolig tjent med at Biden vinner, mens Trump vil verne om kapitalintensiv industri som bilproduksjon i hjemlandet.

Vil du være investert i det amerikanske presidentvalget?

Med CMC Markets er det enkelt å komme i gang med trading. Alexander oppfordrer interesserte til å åpne en demokonto for å forstå hvordan handelsplattformen fungerer.

– Mange av de som handler hos oss i dag, startet med en slik demokonto. Den er helt gratis og gir et godt innblikk i de ulike funksjonene for risikostyring, giring og analyse.

CFD-er er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet giring. 79% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i disse produktene. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.