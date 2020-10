Direktoratene inntar Økern Portal

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Digitaliseringsdirektoratet (DigDir) har etter en anbudsprosess valgt Økern Portal som sitt nye hovedkontor. De flytter inn i det nye signalbygget i september 2021, der de blant annet blir naboer med Telia.

Richard Groven hos byggherre Oslo Pensjonsforsikring AS er svært tilfreds med nyheten.

– Det har vært et ønske å fylle bygget med virksomheter som kan finne spennende samarbeid innen digitalisering og digital endring. Disse to direktoratene sto høyt på ønskelisten fordi de gjør begge en viktig jobb for å forbedre hvordan samfunnet og den offentlige forvaltningen drives. Vi håper de vil trives i et bygg hvor de vil finne både spennende naboer, teknologiske nyvinninger, og fellesområder med servicetilbud og gode spisesteder, sier Groven.

Sentral beliggenhet for å fornye og forbedre

Digitaliseringsdirektoratet er regjeringens fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. DFØ er statens fagorgan for styring, organisering og ledelse i staten. Direktoratet leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Blant viktige kriterier var muligheten til å samlokalisere seg på én flate, lyse og moderne arealer med stor takhøyde, god verdi for budsjettmidlene og sentral beliggenhet. Direktoratene skal også ha et eget kurs og møteromssenter som skal brukes til utstrakt opplærings- og kursvirksomhet.

Bygget er snart fullt

Økern Portal er et av fastlands-Norges største byggeprosjekter og vil bestå av 55.000 kvadratmeter kontorarealer. Bygget vil bli et av de viktigste landemerkene i det nye Økern sentrum. Som en del av Økern Portal inngår også hotellkonseptet Radisson Red. Ved ferdigstillelse vil Økern Portal måle om lag 80.000 kvadratmeter med næringsbygg, hotell, spisesteder og servicetilbud.

– Økern Portal setter bærekraft, teknologi og nye arbeidsformer i førersetet. At direktoratene flytter til Økern Portal er en stor fjær i hatten for prosjektet, sier Groven og fortsetter:

– Det vil komme en fantastisk takpark med spiselige vekster og bikuber. I byggets paviljong vil man finne unike spisesteder, kaféer med kortreist mat, treningsfasiliteter og servicetilbud. Alt dette skal være åpent for hele nærområdet og andre som ønsker å være en del av felleskapet i Økern Portal. Prosjektets visjon er å bygge et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø. Jeg er sikker på at direktoratene vil bidra positivt inn i dette, avslutter Groven.

Med Telia, treningssenter, bespisningstilbud, Radisson RED og DigDir og DFØ på plass, er omtrent 75 prosent av Økern Portal nå leid ut.

Vil du vite mer?

Om Økern Portal:

Oslo Pensjonsforsikring AS eier og utvikler Økern Portal.

Om lag 3.000 mennesker vil arbeide i næringsbygget på totalt 80.000 kvadratmeter kontorarealer, hotell, bespisningstilbud, trening og øvrige servicetjenester.

Økern Portal skal sertifiseres til Breeam Excellent og er det første store byggeprosjektet hvor resirkulert skrapaluminium utgjør fasadens hovedelement.

Bygget vil være åpent for allmennheten med fasiliteter som en takpark med løpebane, bikuber og parsellhager, unike spisesteder og cafeer, park og lekearealer, treningssenter og tuftepark.

Vegg i vegg med Økern Portal kommer det første Radisson RED hotellet i Norge. Det åpner sommeren 2022 og vil bestå av over 200 rom, samt et konferansesenter med panoramautsikt over hovedstaden.

4Service vil levere tjenester innen bespisning, drifte felles konferansesenter i bygget samt coworking-konseptet «Tribe».

Vedal Entreprenør er totalentreprenør for prosjektet og Newsec vil forvalte bygget.

Se her for mer informasjon om Økern Portal

...