Slik får du bedre likviditet

Prosessen fra du sender en faktura, til pengene er på konto og er bokført i systemet kan ta lang tid. Det krever mye manuelt arbeid og det gjøres ofte feil. Det går ut over kredittiden, og igjen likviditeten. Det kan både være frustrerende og tidkrevende når du helst skulle brukt tiden på andre ting. Dette er unødvendig og ikke lønnsomt på noen som helst måte.

Men nå kan du legge kaotiske excel-ark og manuell fakturabehandling i skuffen for godt. For nå kan du sende profesjonelle fakturaer i løpet av sekunder, og være sikker på at de kommer trygt fram. Om mottaker ikke betaler i tide, sender du like enkelt en purring. Dagene med tidkrevende og kjedelige arbeidsprosesser tilknyttet purring og inkasso-oppfølging er forbi. Visma Autocollect er løsningen.

Mer om løsningen

Få synes innfordrings- og purrearbeid er det morsomste innen økonomi og regnskap. Likevel er det avgjørende at virksomheten har fokus på dette, da det ellers fort sliter på likviditeten med tilhørende direkte og indirekte finanskostnader. Derfor er helautomatiserte tjenester på dette området noe av det enkleste og mest lønnsomme å investere i, ikke minst ettersom disse løsningene og tjenestene nå kan tilpasses bedriftens konkrete behov og ønsker for innfordring.

Visma sin nye purre og inkassoløsning, Visma AutoCollect, automatiserer hele eller deler av innfordringsprosessen. Systemet er innovativt og er så enkelt å bruke at det aldri har vært morsommere å få betalt. Tjenesten er sømløst integrert med Visma eAccounting og styres direkte fra regnskapssystemet, noe som gir bedre oversikt og kontroll. Samtidig sparer du mye tid og penger, siden bedre innfordringssystemer og rutiner betyr at innbetalingene kommer raskere på konto.

Valgte å automatisere jobben

Carl Jonathan Hudtwalcker driver enkeltmannsforetaket Hudtwalcker Consulting der han bruker tjenesten Visma AutoCollect for å automatisere jobben med purring og inkasso, i regnskapsprogrammet Visma eAccounting. Han er strålende fornøyd med løsningen.

- Tidlig i 2017 kontaktet jeg en veldig kompetent selger i Visma etter å ha hatt en dårlig erfaring med en annen fakturerings- og regnskapsløsning. Jeg ble lett overbevist til å bytte til en mer helhetlig løsning, som både hadde bedre front-end og ga et bedre inntrykk overfor kundene. Utfordringer med den forrige løsningen var alt i fra at kundene mine ble fakturert for andres oppdrag, til manglende elektronisk fakturering, og manglende integrasjon til Altinn. Etter at jeg tok i bruk Visma eAccounting derimot, opplever jeg at jeg har full oversikt over faktureringen – i tillegg til at jeg nå har et bredt spekter av tjenester og integrasjoner som dekker mine behov.

Carl Jonathan Hudtwalcker er svært fornøyd med løsningene til Visma

Han opplever Visma AutoCollect som brukervennlig og at det er lett å loggføre sene betalinger og eventuelle tap, i tillegg til at det er rom for fleksibilitet ved rapportering.

- Dessverre er ikke alle flinke til å betale, og noen er det i tillegg utfordrende å finne en gjensidig løsning med. Da var det godt å vite at jeg kunne sette saken videre til en profesjonell tredjepart for å vedlikeholde kundeforholdet på en god måte, samtidig som situasjonen ble løst. Det var også betryggende å se at jeg kunne følge alle sakene underveis i Visma AutoCollect. Og ikke minst få god og personlig støtte fra kundeservice ved behov.

Han trekker frem transparens som den største fordelen med systemet.

- Andre firmaer som fremhever dette som en kvalitet har ofte flere skjulte gebyrer, mens med Visma er det en rettferdig fordeling av hva debitor, kreditor og Visma tar av inntekter og kostnader. Til slutt vil jeg nevne at det er oversiktlig, og man har god kontroll på saksgangen uten at man trenger å involvere seg.

Fremtiden dreier seg om å automatisere alt som kan automatiseres. Gjør det du også.