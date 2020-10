Forenklet utleiehverdagen med Hybel Premium

- For meg er det en frihetsfølelse å slippe å passe på forvaltningen av boligene selv hele tiden. Nå kan jeg heller overlate det til noen andre, og føle meg trygg på at det blir gjort riktig, forteller Ole Gunnar Nikkinen.

Han snakker om forvaltningstjenesten Hybel Premium. En tjeneste med mål å gjøre utleieprosessen enklere, tryggere og mer effektiv for både små og store utleiere.

Ny utleiehverdag med Hybel Premium

Nikkinen har drevet med utleie av boliger i ti år, både privat og gjennom aksjeselskap. Til sammen har han rundt 50 leietakere i Oslo, Bergen og Førde. Det er mange leieforhold å holde kontroll på, og med en annen fulltidsjobb, har han valgt å sette bort forvaltningen.

- Jeg har hatt et forvaltningssystem lenge, men da jeg gikk over til Hybel Premium fikk jeg en helt ny hverdag. Det er et veldig bra system som gjør at jeg kan konsentrere meg om jobben jeg har. Jeg slipper å passe på hele tiden, for ting går av seg selv og det fungerer. Min erfaring er at det er et veldig bra system, sier Nikkinen.

Hybel Premium er utviklet av Hybel.no, en av Norges største markedsplasser for leie av bolig. Forvaltningstjenesten er en totalpakke der utleiere blant annet kan opprette digitale husleiekontrakter, gratis depositumskonto og få hjelp med innkreving av husleie.

Les mer Hybel Premium og registrer deg her. Fra kun 29 kroner per leieforhold per måned, inkludert gratis depositumskonto!

Systemet er enkelt og oversiktelig

Utfyller det andre forvaltningstjenester mangler

Den første tiden som utleier jobbet Nikkinen med forvaltning på fulltid. Da gjorde han alt selv manuelt. Han fakturerte, skrev utkastelsesvarsler og alt annet som er en del av et leieforhold.

- Etterhvert fikk jeg et forvaltningssystem som tok seg av store deler av jobben. Det gjorde hverdagen lettere for meg, men jeg savnet fortsatt bedre oversikt, bedre kommunikasjon med leietakerne og en enkel måte å sette opp kontrakter. Da jeg begynte å bruke Hybel Premium ble det noe helt annet. Jeg fikk alt det jeg savnet fra andre forvaltningssystemer, sier han.

Hybel Premium er skalerbart og passer derfor like godt om du har én eller flere hundre utleieenheter. Hver måned får leietakeren automatisk varsel med betalingsinformasjon. Leietaker har også mulighet til å opprette AvtaleGiro.

Hvis leietaker ikke betaler innen fristen sendes det automatiske påminnelser på e-post og sms. Ved mislighold får utleier hjelp av Hybel.no sin inkassopartner, Hammersborg Inkasso, som bistår med ytterligere innkreving og i verste fall utkastelse.

Prøv gratis i tre måneder

Full oversikt fra mobilen

For Ole Gunnar Nikkinen er en stor fordel at alle tjenestene han har behov for er samlet på én plattform i Hybel Premium.

- Det er veldig oversiktlig og enkelt å bruke. Jeg kan lett betjene alt fra mobilen og får full kontroll med den. Det er null stress å legge inn nye boliger i systemet. Jeg tror også det er veldig fint for leietakerne å ha all kommunikasjon samlet på ett sted.

Verktøyet er utviklet for å fungere like godt på mobil som på datamaskin. Det har spart Nikkinen for mye tid, spesielt når nye leiekontrakter skal signeres.

- Hele prosessen rundt å signere leietaker tar nå bare to minutter. Med telefonen min kan jeg enkelt opprette kontrakt, gratis depositumskonto, og signere. All informasjonen om leietakeren blir hentet inn automatisk via profilen hans på Hybel.no, og han kan signere med en gang, sier utleieren.

Trygg på at systemet fungerer

Nikkinen har allerede tipset flere andre utleiere om Hybel Premium.

- For meg har det vært et veldig nyttig verktøy. Og skulle det være noe har de en kjempegod kundesupport. Jeg slipper å vente lenge på hjelp, sånn som jeg har gjort tidligere.

- Å begynne å bruke Hybel Premium har frigjort masse arbeidstid for meg. Jeg kan også være trygg på at det er et system som fungerer som det skal. Det har gjort hverdagen mye enklere for meg, avslutter Nikkinen.

