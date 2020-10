Derfor bør du dra til Kristiansand i høst

Stemningen i Kristiansand er alltid behagelig. Uansett vær eller årstid er sørlendingene i et godt og avslappet humør. Denne stemningen smitter over på alle som besøker byen. I sentrum kan du se gatekunst mens du rusler mellom de forskjellige nisjebutikkene. Samtidig byr Markensgate, Skippergata og Dronningensgate på gode shoppingmuligheter.

For kulturopplevelser er Kilden teater og konserthus det beste stedet å dra. Her kan du se alt fra klassiske konserter til stand-up. Ut året er det planlagt flere forskjellige typer show og fra midten av november er det hovedsakelig juleforestillinger som står på programmet. Byggets arkitektur er også verdt å få med seg, da det har mottatt flere priser for sin vakre og spennende løsning. Byggteknisk og akustisk er konsertsalen en av Europas mest avanserte rom for levende musikk.

En matelskers drøm

Kristiansand har flere restauranter som er verdt et besøk. Med havet som nærmeste nabo har Fiskebrygga et bugnende utvalg av fersk sjømat. Det er her vi finner den tradisjonelle Reinhartsen som selger dagens fangst, og bare noen dører bortenfor ligger den populære restauranten Hos Moi.

I den gamle gymsalen i Kongens gate skole har nylig Smag & Behag flyttet inn. Suksessrestauranten satser på lokale, kortreiste råvarer, og har retter som matcher årstidene. Sist, men ikke minst, må Michelin-restauranten Under nevnes. Den er riktignok en times kjøretur unna Kristiansand, men det er definitivt verdt turen. Restauranten holder til fem meter under havets overflate og serverer mat i toppklassen.

Ønsker du å avslutte dagen med noe godt i glasset er det to steder som utmerker seg i byens sentrum. For “drinks with a view” er det en rooftop bar på toppen av Caledonien. Her får du servert forfriskende cocktails med full utsikt over byen og skjærgården. Dersom du heller vil nyte et godt glass vin er det vinbaren Panda Panda som er stedet å dra. Her finnes et bredt utvalg av viner fra europeiske land, og vinene er håndplukket av husets vineksperter.

Søndag i byen

Kristiansand er omgitt av flotte turområder og bare noen minutter fra sentrum ligger Ravnedalen naturpark. Her er det flott natur, vel bevarte trær, monumenter, broer ogsmåhus. Trenger du litt mer trening kan du ta turen opp til Ravneheia med utsikt over byen og havet.

Vil du heller stresse ned og slappe av er Aquarama Spa og Velvære stedet. Her finnes en rekke behandlingstilbud som gjør godt for kroppen, enten du vil flyte i bassenget, sitte i badstu eller få en massasje. Dette er en perfekt avslutning på helgen i Kristiansand.