Håndtering av lønn - dette må du tenke på

Mer enn noen gang er det avgjørende å fokusere på bedriftens kjernevirksomhet, og ha fokus på rett sted. Lønn er en grunnleggende del av driften som må håndteres riktig, og det er også den største utgiften en bedrift har. Gjennomsnittlig utgjør det mellom 50% - 60%. Likevel er det en av utgiftene som kan påvirkes, hvis det håndteres riktig. Derfor kan det være lurt å outsource lønnskjøringen til en tredjepartsekspert.

- Nå er det viktigere enn noen gang å fokusere på nøkkeloperasjoner i bedriften, og forsikre seg om at alt går som smurt, sier CEO i Zalaris, Hans-Petter Mellerud.

- For å klare dette må du nedprioritere andre deler av driften.

Nøyaktig lønn er en kompleks affære



Zalaris har hjulpet store, ledende konserner som Nordea, Hydro, Telenor og Elkjøp med å kjøre lønn. Det er selskaper som har kompliserte behov på tvers av forskjellige industrier. Med spesialister og lokale hjelpesentre i en rekke land, har Zalaris blitt en ekspert på lokale lover og reguleringene utenfor Norge. Dette gjør Zalaris til en spesialist når det kommer til lønn på tvers av landegrenser.

CEO i Zalaris, Hans-Petter Mellerud

- I Zalaris mener vi at lønn er en bedrifts livslinje. Du må lønne dine ansatte for å holde bedriften gående, derfor kan det være lurt å la tredjepartseksperter ta denne jobben. På den måten er de ansatte fornøyde, og du kan jobbe med kjernevirksomheten, sier Mellerud.

Han mener at hemmeligheten bak et vellykket lønnssystem er å mestre 3 store utfordringer. Zalaris har jobbet med å løse disse utfordringene for store nordiske selskaper i over 20 år.

Dette er de 3 vanligste utfordringene:

Rettslige

Lønn involverer masse sensitiv informasjon og opplysninger, så det er ingen overraskelse at det å følge retningslinjene i forhold til GDPR har høy prioritet. Lønningssystemer må også jevnlig implementere oppdateringer innen lovgivning og forskrifter.

Ansatte

Ansatte kan gjøre lønnskjøring svært komplekst. Deres personlige situasjoner endres med jevne mellomrom, og på grunn av dette må opplysningene oppdateres på fast basis.

Organisasjonen

Bedriftensstrukturen, rutiner, antall lønnssykluser, type arbeidskraft er faktorer som bidrar til å gjøre lønnskjøring kompleks.

Integrering

Å integrere en global lønnsløsning i eksisterende økosystem forener HR-funksjoner på tvers av landegrenser og ledelsessfærer.

Ved å bruke kompetansen til en tredjepartsekspert som Zalaris kan redusere kostnader og øke effektiviteten.

- I utfordrende tider må du forsikre deg om at bedriftens lønnskjøring er i trygge hender. Mens vi i Zalaris tar oss av dette, kan du ta deg av resten av driften. Fokuset nå bør være å holde økonomien i gang, konkluderer Mellerud.

