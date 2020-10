PowerOffice Go bygger lønnsomheten hos Norgeshus

Med 118 forhandlere over hele landet gjør Norgeshus til at folk får realisert hus- og hyttedrømmer fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord.

Norgeshus dekker hele spekteret av oppgaver innen boligbygging, fra regulering og arkitekturprosjektering til søknadshåndtering og ferdigstillelse. Forhandlerne bygger hus, leiligheter, hytter, fritidsboliger, næringsbygg og offentlige bygg og løser i tillegg oppdrag innen rehabilitering, tilbygg og oppussing.

Norgeshus har i lang tid jobbet med digitalisering av byggeprosessene og har fått på plass effektive løsninger. Og i fjor var turen kommet til regnskap og økonomiprosessene. I 2019 byttet hovedkontoret ut sin gamle regnskapsfunksjon og tok i bruk regnskapssystemet PowerOffice Go med Økonomipartner Norge som nytt regnskapsbyrå.

PowerOffice Go lønner seg for bedrift og sjef

Det har vært lønnsomt, både for selskapet og sjefen selv.

Vi har fått en mye bedre oversikt over økonomien i selskapet i sanntid. Tidligere kom regnskapet i etterkant med tall som gjaldt for flere måneder siden. Dermed fikk vi blant annet ikke innsikt i lønnsomheten i ulike prosjektene før de var avsluttet, forteller Dag Runar Båtvik, adm. direktør og eier i Norgeshus.

Med alltid oppdaterte tall har han og Norgeshus i dag mulighet til å justere prosjektene underveis. Det har bedret lønnsomheten for Norges ledende boligutvikler.

Båtvik trekker også frem fordelen med at PowerOffice Go er fullt tilgjengelig på mobilen, noe som også har bedret hans egen økonomi.

– Det gjør at jeg alltid har innsikt i regnskapet uansett hvor jeg er og når jeg ønsker å se på våre tall. Gjennom mobilen får jeg også utnyttet dødtid under reiser og kan for eksempel godkjenne fakturaer og betale regninger, sier Båtvik og fortsetter:

– Og nå går jeg i null på reiseregningene. Har jeg et utlegg, tar jeg bilde av det der og da og i løpet av noen sekunder er det lagt inn i systemet. Før vi fikk PowerOffice Go, gikk jeg alltid i minus. Jeg husket aldri alle utleggene jeg hadde.

Lettforståelig for en ikke-økonom

Båtvik trekker frem at PowerOffice Go er svært brukervennlig og at han får god og lettforståelig sanntidsinnsikt i Norgeshus’ økonomi gjennom ulike dashboards.

– Jeg ser og forstår de tallene jeg fokuserer på, selv om jeg bare er en enkel byggingeniør uten økonomisk bakgrunn, sier Båtvik.

Daglig leder Lars Drøyvold Økonomipartner Norge skryter også av brukervennligheten i regnskapssystemet.

– Systemet er enkelt å ta i bruk og det er enkelt å forstå for de aller fleste. Med minimalt med opplæring kan alle ta i bruk PowerOffice Go uavhengig av hva man kan av økonomi. Det er en viktig grunn til at vi har valgt å jobbe utelukkende med PowerOffice, sier Drøyvold.

Koblinger mot andre systemer

Med PowerOffice Go automatiseres en rekke av regnskapsprosessene og med færre manuelle oppgaver blir det også færre feil. Båtvik setter også pris på at PowerOffice Go er lett å integrere mot tredjepartsløsninger, som nettbank, og andre IT-systemer. Økonomipartner Norge har også integrert regnskapssystemet med Norgeshus sitt eget byggeprosjektsystem, KPD.

Norgeshus’ tjeneste er boligbransjens mest komplette. Husleverandørens styrke er blant annet i at selskapet har samlet arkitekter og ingeniører under samme tak. Det gjør det mulig å se estetikk, bygningstekniske detaljer og tilpasninger i sammenheng, til det beste for kundene.

På samme måte holder Norgeshus-sjefen frem fordelen med å bruke hele PowerOffice Go-pakken med regnskap, timeføring og lønn.

– Da slipper vi å forholde oss til flere systemer og får en bedre oversikt i det systemet vi bruker.

Nå er målet at de fleste av Norgeshus’ 118 forhandlere skal ta i bruk PowerOffice Go.

– Når det skjer vil det løfte hele kjeden fremover og gi forhandlerne en enda bedre innsikt i økonomien i de ulike byggeprosjektene og øke kjedens lønnsomhet, slutter Båtvik.

Dette er Økonomipartner Norge AS Økonomipartner Norge er et nystartet datterselskap i Norgeshus Gruppen. Økonomipartner Norge tilbyr lønns- og regnskapstjenester, samt økonomisk rådgivning for franchisetakerne – de 118 forhandlerne av Norgeshus.

7 grunner til at PowerOffice er blitt Økonomipartner Norges favoritt

Daglig leder og regnskapsfører Lars Drøyvold i Økonomipartner Norge sier at PowerOffice Go er kommet noen skritt lenger enn alle andre regnskapssystemer, særlig når det gjelder å forenkle og automatisere prosesser og å gjøre ting brukervennlige.

Her er hans syv beste grunner for å velge PowerOffice Go.

1. Enkelt og brukervennlig

PowerOffice Go er enkelt å ta i bruk og det er lett å forstå for de aller fleste. Med minimalt med opplæring kan alle ta i bruk regnskapssystemet uavhengig av hvilken økonomisk bakgrunn man har.

2. Løpende innsikt i regnskapet

Gjennom lettforståelige dashboards gir PowerOffice Go alltid oppdatert oversikt over bedriftens regnskap. Dermed kan man justere kostnader for eksempel i prosjekter underveis før det er for sent. Det gir bedre lønnsomhet i bedriften.

3. Effektiv betalingsløsning

PowerOffice Go er integrert med det fleste bankløsninger. Betalingsløsningen er utrolig effektiv og er enklere å bruke enn nettbanken. Mange kunder foretrekker PowerOffice fremfor å logge inn i nettbanken.

4. Automatisering og forenkling

PowerOffice Go er kommet noen skritt lenger enn alle andre regnskapssystemer når det gjelder å forenkle og automatisere prosesser. Det mest går av seg selv og man slipper doble prosesser der både kunde og regnskapsfører gjør samme ting flere ganger. Det er svært enkelt å legge til egne automatiseringer.

5. Kraftig API som muliggjør integrasjoner

Vi har integrert Norgeshus’ eget byggeprosjektsystem, KPD, med PowerOffice Go. Underveis i denne prosessen var PowerOffice lett tilgjengelig og ga oss hele veien hjelp og kom med gode innspill.

6. Rask og lite ressurskrevende implementering

PowerOffice har kraftig forenklet arbeidet med å sette opp en ny kunde. Det har blitt mindre tidkrevende og stiller få krav til IT-kompetanse. Det betyr at regnskapsfører ofte kan håndtere oppsett og igangsetting.

7. Lav kostnad

PowerOffice Go består av én applikasjon med en svært enkel prismodell. PowerOffice har lagt til rette for at kunden selv kan eie lisensen gjennom hvordan det faktureres.

