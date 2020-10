7 grunner til at PowerOffice er blitt Økonomipartner Norges favoritt

1. Enkelt og brukervennlig

PowerOffice Go er enkelt å ta i bruk og det er lett å forstå for de aller fleste. Med minimalt med opplæring kan alle ta i bruk regnskapssystemet uavhengig av hvilken økonomisk bakgrunn man har.

2. Løpende innsikt i regnskapet

Gjennom lettforståelige dashboards gir PowerOffice Go alltid oppdatert oversikt over bedriftens regnskap. Dermed kan man justere kostnader for eksempel i prosjekter underveis før det er for sent. Det gir bedre lønnsomhet i bedriften.

3. Effektiv betalingsløsning

PowerOffice Go er integrert med det fleste bankløsninger. Betalingsløsningen er utrolig effektiv og er enklere å bruke enn nettbanken. Mange kunder foretrekker PowerOffice fremfor å logge inn i nettbanken.

4. Automatisering og forenkling

PowerOffice Go er kommet noen skritt lenger enn alle andre regnskapssystemer når det gjelder å forenkle og automatisere prosesser. Det mest går av seg selv og man slipper doble prosesser der både kunde og regnskapsfører gjør samme ting flere ganger. Det er svært enkelt å legge til egne automatiseringer.

5. Kraftig API som muliggjør integrasjoner

Vi har integrert Norgeshus’ eget byggeprosjektsystem, KPD, med PowerOffice Go. Underveis i denne prosessen var PowerOffice lett tilgjengelig og ga oss hele veien hjelp og kom med gode innspill.

6. Rask og lite ressurskrevende implementering

PowerOffice har kraftig forenklet arbeidet med å sette opp en ny kunde. Det har blitt mindre tidkrevende og stiller få krav til IT-kompetanse. Det betyr at regnskapsfører ofte kan håndtere oppsett og igangsetting.

7. Lav kostnad

PowerOffice Go består av én applikasjon med en svært enkel prismodell. PowerOffice har lagt til rette for at kunden selv kan eie lisensen gjennom hvordan det faktureres.

Kom i gang med Poweroffice Go i dag