Nye krav til IT direktørene

En CIO’s rolle, har lenge vært i forandring. Det ble en gang ansett som et smalt fagfelt, men nå er det ofte CIO sin kompetanse som blir etterspurt i selskapets styrerom. For når teknologi blir forretningskritisk, får CIOen en bredere lederrolle.

Knut Petter Roland, IT-direktør i det norske industrikonsernet Elkem, er en av den nye generasjonen IT-ledere som har mer erfaring i forretningsdrift enn det tekniske. Etter mer enn 10 år som IT-direktør i Elkem, har han vært vitne til IT-avdelingens utviklingsreise, fra å bli ansett som en kostnad, til å bli en operativ partner med forretningskritisk kompetanse.

- Data har blitt verdifult, og det er vi innen IT som sørger for at dataene er korrekte, sier han.

Standardisering og rask vekst

Elkem er en norsk industribedrift som produserer komponenter av hovedsakelig silikon og karbonmaterialer til industrien. Knut Petter Roland kaller seg en "ganske atypisk" IT leder. Da han gikk inn i rollen i 2009, manglet han IT-bakgrunn. Selv om han i utgangspunktet var ingeniør, hadde han viet sin karriere til rådgivning og salg.

Elkem ville ikke ha en tekniker, men en IT leder som kunne se fordelen med teknologi.

I løpet av hans tid som IT direktør har selskapet vokst fra 2000 ansatte til 6700, på tre år. De har produksjon 31 steder over hele verden, og opplever hurtig vekst både organisk og gjennom oppkjøp.

I dag er det viktigste kravet til IT-avdelingen og IT direktøre å levere data som virksomheten kan stole på.

- Datavarehuset er forretningskritisk i dag. Virksomheten trenger å vite at de kan stole på dataene i datalageret og på analysene sine.

Neste stasjon: Skyen



Et av de viktigste prosjektene Roland har ledet i løpet av sin tid som IT-direktør, er standardisering av konsernets forretningssystem. En svært viktig oppgave med tanke på selskapets raske vekst.

I ti år har Elkem rullet ut Infor M3 ERP i hele den globale organisasjonen. Brasil har vært det seneste tilskuddet.

- Vår standardiserte mal har vært en virkelig styrke. Først ruller vi ut infrastrukturen, deretter forretningssystemet, og til slutt produksjonsforbedringssystemer med prosessautomatisering, forklarer han.

Neste trinn er å flytte løsningen opp i skyen. I løpet av de neste to årene vil Elkem gå fra en installert (on-premise) versjon av Infor M3 til en skybasert (Infor M3 CloudSuite). I følge «2020 CIO Status Report»er cloudbasert teknologi det som driver digitaliseringen mest fremover.

Forenkling og standardisering har alltid vært nøkkelprinsipper for Roland, noe som vil komme automatisk når Elkem nå beveger seg inn i skyen.

- Jeg har kjempet for forenkling og standardisering gjennom karrieren min i Elkem. Nå får jeg det endelig til å skje, og cloud er en viktig faktor.

Han utdyper:

-I tillegg til effekter knyttet til standardisering og forenkling, kan vi også kvitte oss med servere og bruke all den funksjonalitet som en skyløsningen tilbyr. Det er også enklere å automatisere og digitalisere prosesser backoffice med et webgrensesnitt, enn med en lokal installasjon. "

En annen grunn er økende utfordringer med å finne kompetanse på de installerte systemene.

-Vi har behov for tekniske arkitekter som kan oversette forretningsbehov til løsninger og støtte våre skyløsninger.

IT får lov til å koste

I tråd med at forretningsvirksomheten har forstått verdien av data, har man også akseptert at IT får lov til å koste penger. Man blir ikke lenger utfordret på samme måten til å redusere kostnader. I dag handler det mer om å støtte organisasjonens digitale initiativ.

I dag er rollen som IT-direktør en nøkkelrolle og IT-sjefen har gått fra å være en klassisk teknisk sjef til en virksomhetsfremmende transformator.

- Sjefen min, som er vår CFO, ser meg absolutt som en transformator, men jeg tror andre kanskje ser meg mer som en IT-fyr av gammel vane. Nå skjønner imidlertid organisasjonen verdien av å ha nøyaktig informasjon, sier Roland.

Det er ikke bare ingeniørene som trenger å utvikle sin kompetanse: endrede krav venter også en CIO.

Roland spår at fremtidens CIO vil være mer «business savvy» dvs. at man har bedre kunnskaper om forretningsvirksomheten.

- Du må forstå virksomheten, og du må være flink til å kommunisere. Derfor vil sosiale ferdigheter være langt viktigere enn teknisk kunnskap fremover, avslutter IT direktøren.