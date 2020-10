Gjør hverdagen enklere for norske bedrifter – med hjelp fra Sri Lanka

Det startet med én mann og én idé i 1986. Stedet var Modalen nord i Hordaland, Norges nest minste kommune. Hans Jørgen Neset hadde et ønske om å lage et økonomisystem som ville forenkle arbeidshverdagen til små- og mellomstore bedrifter. Med et datakurs fra militæret og utdanningen innen matematikk, utviklet han et enkelt regnskapsprogram.

Dermed var Uni Micro født.

34 år senere er Uni Micro en av landets ledende aktører innen økonomisystemer som brukes av over 36.000 virksomheter. Fortsatt utvikles programvaren av folk som sitter i lille Modalen, men Uni Micro har åpnet avdelinger i Bergen, Haugesund, Oslo, Molde og Trondheim.

Suksessen hadde nok ikke vært mulig uten hjelp fra 99X og IT-ressursene på Sri Lanka gjennom mange år. 99X har bidratt på en rekke viktige prosjekter, blant annet:

Bidratt med å utvikle de ulike løsningene, Uni Economy og SoftRig, til ekte multi-tenant skytjenester.

Tilpasset ERP-systemet for smarttelefoner i form av apper.

Forbedring og utvikling av brukeropplevelse og design.

– 99X har virkelig vært med på å forme hvordan vi tenker produktutvikling. Med 99X i ryggen har vi fått høyere ambisjoner for våre produkter, sier produktsjef Jon Terje Aksland i Uni Micro. Han har jobbet med 99X i snart ti år.

Jevn vekst med Sri Lanka-hjelp

Siden starten har denne produktutviklingen gitt en jevn vekst i form av flere brukere og økt lønnsomhet. Det seneste store, felles prosjektet har vært lanseringen av SoftRig, en helt ny måte å tenke forretningssystem på. SoftRig er et skybasert ERP-system som består av ulike moduler. Det nye er utviklings- og integrasjonstankegangen. SoftRIg er laget for å kobles til andre (fag)systemer og at man enkelt kan bygge egne løsninger. Virksomhetene velger modulene de trenger for eksempelvis å håndtere nødvendige økonomiprosesser og kan enkelt integrere mot andre løsninger de bruker. Aksland kaller SoftRig en utviklings- og distribusjon plattform.

Jon Terje Aksland i Uni Micro

– Uten 99X hadde vi ikke kunnet tilby SoftRig i markedet så raskt. Samtidig hjelper integrasjonsteamet på Sri Lanka oss med oppsettet av systemet hos kundene, sier Aksland.

– Med 99X har vi en turbo-boost-knapp vi kan trykke inn når vi skal ferdigstille leveranser eller få fortgang i prosjekter. Vi har ikke kapasitet internt til å utvikle våre produkter så raskt med så høy kvalitet uten hjelp fra 99X, fortsetter Aksland.

Produktsjefen forteller at Uni Micro også har lært mye rundt arbeidsmetodikk og prosjektledelse av 99X. Han trekker frem utviklings- og leveransestruktur, smidig utvikling, hyppige lanseringer, med rask og kontinuerlig utvikling basert på tilbakemeldinger fra brukere. Og hvordan man kan samarbeide effektivt ved hjelp av digitale verktøy selv om man sitter på mange ulike lokasjoner.

Norsk-srilankisk IT-selskap

Aksland skryter av bedriftskulturen i 99X

– Jeg har ikke tro på å levere fra meg en bestilling og så kommer kode og system tilbake etter noen uker. Skal offshoring fungere, er det viktig at utviklingsteamet har et eierforhold til prosjektet. 99X har en veldig god firmakultur og bedriftsfilosofi. Vi har en veldig lett dialog og deler både humor og interesser utover koding og produktutvikling når vi møtes. Våre bedriftskulturer er overraskende sammenfallende, sier Aksland.

For å unngå misforståelser, feilkoding, språkvansker, store kulturforskjeller, stor utskifting av arbeidsstokken og hierarki, der sjefen er en utilgjengelig flaskehals, har 99X lagt stor vekt på å utvikle «norske» verdier i sin kultur. I motsetning til det du finner i asiatiske og østlige hierarkier, dyrkes det i 99X en flat, uformell og tillitsbasert organisasjonsstruktur med en stor grad av beslutningsmyndighet ut i kundeteamene der forutsetningene for å ta riktige beslutninger sammen med kunden åpenbart er best.

Asias beste arbeidsplass

99X er et delvis norskeid IT-selskap med hovedkontor i Colombo. I Sri Lankas hovedstad har selskapet bygd opp et teknologi- og kompetanseselskap med snart 400 utviklere, prosjektledere, IT-arkitekter, UX- og AI-eksperter med mer. I 15 år har 99X hjulpet norske virksomheter med programvare- og systemutvikling og bidratt til kundenes vekst.

– Vi ser på oss selv som en forlengelse av våre kunders utviklingsteam, sier Dag Honningsvåg, som er medeier og styreleder i 99X, og er en av norsk IT-bransjes «grand old men».

For å sikre kvalitet i leveransene har 99X utviklet en «Winning Product»-metodikk som sikrer at tjenestene som lanseres er brukervennlige, effektive, skalerbare og kraftfulle.

I kombinasjon med spennende arbeidsoppgaver gjør det at de ansatte trives på jobb. Det gir en stabil organisasjon med ledere og ansatte og lav turnover. 99X har flere år på rad toppet kåringen «Best Workplace In Asia».

