Derfor burde du sette opp en fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt gir en eller flere personer fullmakt til å representere fullmaktsgiver, personlig og økonomisk, dersom man ikke kan fatte beslutninger på egne vegne. Dette er viktig å tenke på, både for deg selv, men også for dine eldre foreldre.

Som navnet tilsier så er en fremtidsfullmakt en fullmakt som vil gjelde i fremtiden. Den vil først tre i kraft på det eventuelle tidspunktet fullmaktsgiver ikke selv kan fatte beslutninger. Det er en livsdisposisjon, hvilket vil si at den kun vil gjelde mens fullmaktsgiver er i live, og den vil falle bort i sin helhet den dagen vedkommende dør.

Hvorfor opprette en fremtidsfullmakt?

En vanlig misforståelse er at ektefelle eller samboer vil kunne fortsette å fatte beslutninger på fullmaktgivers vegne dersom man mister samtykkekompetanse. Det er for mange utenkelig at det ikke er slik etter mange års samliv. Alternativt at barna kan fatte beslutninger ettersom de uansett er arvinger. Dessverre er dette feil.

Hvis du ikke har opprettet en fremtidsfullmakt og blir fratatt samtykkekompetansen din, vil Fylkesmannen opprette et offentlig vergemål. Din ektefelle eller samboer kan oppnevnes som verge, men da med svært begrensede fullmakter. En konsekvens av dette kan være at din ektefelle eller samboer må innhente samtykke fra Fylkesmannen ved større beslutninger, så som ved salg av eiendom, forskudd på arv eller gaver, belåning mv. Derfor er en fremtidsfullmakt like viktig uansett alder, selv om det spesielt er viktig å ta stilling til dette når man blir eldre.

En annen konsekvens kan være at dine investeringer helt, eller delvis, må realiseres og settes på en rentebærende konto, fordi Fylkesmannen har strenge rammer å forholde seg til når det kommer til forvaltning av dine midler. Hvis du er en av flere aksjonærer i et familieeid selskap kan konsekvensen være at Fylkesmannen må stille på ordinære- og ekstraordinære generalforsamlinger og fatte beslutninger på dine vegne.

Et alternativ er at du oppretter en fremtidsfullmakt hvor du gir ektefelle, samboer, barn eller andre personer som du har full tillit til ansvar for å fatte beslutninger på dine vegne. En fremtidsfullmakt kan innebære å gi fra seg vidtrekkende fullmakter, så hvis du ikke har slike tillitspersoner i livet ditt kan Fylkesmannen imidlertid være et veldig godt alternativ.

Hva skal fremtidsfullmakten inneholde?

Det er du som fullmaktsgiver som bestemmer hva en fremtidsfullmakt skal inneholde og hvor vide fullmakter din fullmektig skal ha. Generelt sett kan en fremtidsfullmakt omfatte både personlige og økonomiske forhold, og den kan begrenses til å gjelde bestemte områder. Dersom fullmakten er begrenset til bestemte områder, må Fylkesmannen opprette et sidevergemål slik at alle økonomiske og personlige forhold er dekket.

Husk at det kun er de eiendelene som du reelt sett er eier av (i offentlige registre eller ved avtale) som skal tas med i din fremtidsfullmakt. For ektefeller er det uten betydning om eiendelene inngår i felleseie eller særeie. Det avgjørende er i hvilken ektefelle sitt navn vedkommende eiendel står i. Skattemeldingen din kan derfor være et godt utgangspunkt, korrigert for eventuelle private avtaler.

Basert på vår erfaring ser vi at det er noen ønsker som går igjen når det kommer til hva fullmakten kan eller skal inneholde:

Betale løpende regninger

Ha dialog med offentlige myndigheter (NAV, Skatteetaten mv.)

Ha dialog og fatte beslutninger i tilknytning til fullmaktsgiverens forhold

Disponere over fast eiendom (utleie, salg, reinvestering mv.)

Disponere over aksjer i familieselskap, deriblant påta seg aksjonærrettigheter- og plikter

Disponere over bankkonti, finansielle plasseringer og låne-/kredittforhold (nedbetale lån mv.)

Disponere over motorkjøretøy

Gi forskudd på arv iht. testament eller arveloven. NB: Det må spesifikt inntas i fremtidsfullmakten dersom fullmektig skal kunne gi gaver eller forskudd på arv

Evt. kostnadsdekning eller honorar til fullmektig

Foreta/vurdere å foreta overføringer ved fast og varig opphold på institusjon. Vi har tidligere skrevet en artikkel om beregning av egenandel på offentlige institusjoner i slike tilfeller – se her

Det er viktig å være oppmerksom på at fremtidsfullmakten din skal legges frem for tredjeparter, og at det er enkelte tredjeparter som har strenge spesifikasjonskrav. Du må derfor forsikre deg om at fremtidsfullmakten din er skrevet slik at den oppfyller tredjeparters spesifikasjonskrav.

Krav til en fremtidsfullmakt

Det er Vergemålsloven som stiller formkrav og innholdsmessige krav til en fremtidsfullmakt. De er som følger:

Fremtidsfullmakten må være skriftlig

Den som oppretter fullmakten må være over 18 år og samtykkekompetent

Fullmektig må være en eller flere fysiske person(er) over 18 år, og ikke være satt under vergemål. Fullmektig kan ikke være en juridisk person, for eksempel et advokatfirma eller banken.

To vitner må være tilstede når fullmaktsgiver signerer, og bevitne ved sin signatur at fullmaktsgiver var den vedkommende gav seg ut for å være, forstod innholdet i fremtidsfullmakten og opprettet fremtidsfullmakten av egen fri vilje.

Fullmektig kan ikke være vitne. Det samme gjelder fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn

Vi anbefaler at det innstilles en sekundærfullmektig som kan tre inn dersom den primære fullmektigen ikke vil eller kan tiltre som fullmektig (evt. senere må fratre grunnet sykdom eller skade)

Hvem skal være primær- og sekundærfullmektig?

Som fullmaktsgiver legger du både dine personlige og økonomiske beslutninger i hendene på en eller flere personer. Det er sikkert flere som har hørt eller lest om saker der tilliten har blitt misbrukt for fullmektigens egen personlig eller økonomisk vinning. Valget av fullmektig er derfor kanskje den viktigste beslutningen du tar.

Generelt sett anbefaler vi at du både velger en primær- og en sekundærfullmektig. Sekundær-fullmektig vil først komme inn dersom den primære fullmektigen ikke kan eller vil påta seg oppgaven. Mange ønsker at ektefelle eller samboer skal være sin primærfullmektig, alternativt en eller flere av barna. Enslige uten barn velger gjerne venner eller andre tillitspersoner i sin omgangskrets.

