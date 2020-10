Er din bedrift en av de som står i fare for å miste internett?

Løsningen for de som får bredbånd gjennom kobbernettet, er enkel: Fibernett. Fiberteknologien gir så å si ubegrenset nettkapasitet, med en fiberoptikk som frakter data med lysets hastighet. Teknologien går via fiberlinjer, og er bygd for at hver eneste bedrift og privatperson i hele landet skal ha nok kapasitet og stabile linjer. Tiden hvor man ble påvirket av naboens nettbruk er over.

En av de største aktørene innen fiberbredbånd er Altibox. Sammen med sine lokale samarbeidspartnere har de lenge stått i “kobberkrigen”, og kjempet for at alle landsdeler skal ha tilgang til fiberteknologien før kobbernettet forsvinner. Grunnen til at mange har gått over til fiber er enkel - det er den raskeste og mest stabile løsningen.

Hvorfor stenges kobbernettet?

At det planlegges en fullstendig nedstenging av kobbernettet har lenge vært kjent informasjon. Det som er urovekkende er at titusenvis av bedrifter fremdeles får internett gjennom disse gamle kobberledningene.

Bakgrunnen for nedstengingen er at dagens kobbernett ble gravd ned i bakken som en kommunal dugnad tilbake på 1920-tallet. I starten var dette kun for fasttelefontjenester, men da internett kom til Norge på 1970-tallet ble også dette overført via kobbernettet. I dag er det svært få som har fasttelefon, men internett er viktigere enn noen gang, og som forbrukere har vi høye krav til både hastighet og tilgang. Dette er dermed kjernen til problemet. Disse 100 år gamle kobberlinjene har lav kapasitet og klarer ikke takle den store trafikkøkningen en moderne bedrift krever.

Fiberbredbåndet fra Altibox Bedrift gir lynrask hastighet, overlegen kapasitet og unik stabilitet.

En rask prosess å koble seg på

Hver dag bygger Altibox sine samarbeidspartnere ut fibernettet med omtrent 1200 meter. Dette er en kontinuerlig prosess hvor det blir strukket fiberkabler inn til bygninger i alle deler av landet. Det sikrer at Altibox er til stede der bedriften din er, med god lokal forankring.

Ettersom Altibox har jobbet med utbygging av fibernett lenge, kan en bedrift raskt bli tilkoblet teknologien og ta i bruk fiberbredbånd.

Vant igjen

For sjette året på rad vant Altibox Bedrift igjen EPSI-undersøkelsen som kårer Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Dag Magne Søyland, direktør i Altibox Bedrift, er strålende fornøyd med å hente hjem seieren, og at fjorårets imponerende resultat hadde gått enda et hakk opp, fra en score på 74,0 til 74,8.

– Det er veldig kjekt å se at bedriftene som velger oss er tilfredse med produktet vi tilbyr. Det jobbes hardt hver eneste dag for å levere et kjerneprodukt av beste sort, med lynraskt og stabilt fiberbredbånd, sier Søyland.

– I tillegg vil jeg fremheve nærheten til kunden som vi har gjennom våre fantastiske partnere landet over. Dette er viktige faktorer for å lykkes, avslutter Søyland.