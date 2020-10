Eksplosiv økning - har du ikke rigget deg før, så gjør det nå!

SSB melder også 45% vekst i netthandelen i april 2020, sammenlignet med april 2019. Det er altså ingen tvil om at vi har foretrukket å kjøpe varene over nett den siste tiden. Hvordan kjøpsmønsteret vil se ut i fremtiden, kan ingen vite sikkert, men ekspertene antar at trenden vil fortsette i mange år fremover.

Er du forberedt?

Spådommer eller ikke, det er uansett på tide for bedriftseiere å rigge seg for å møte kundenes behov. Det er også svært viktig å sørge for at nettbutikken du driver, faktisk fungerer optimalt.

Kundene stiller stadig høyere krav til raske og presise hjemleveringer når de handler på nett. Gode leveringsalternativer og smidig returlogistikk er avgjørende ved valg av nettbutikk, så det kan være lurt å velge riktig samarbeidspartner. Kundene har mindre tålmodighet, og mange bedrifter opplever å miste kunder hvis de ikke har en enkel og effektiv nettbutikk.

En aktør som merker en økning i etterspørselen etter hjemleveringer er ColliCare Logistics AS. De tilbyr hjemlevering på dør med tilleggstjenester, som for eksempel montering og emballasjeretur. I tillegg følger de opp kundene underveis, også etter fullført levering. En dårlig leveranse kan bety tap av omsetning og et dårlig renomé.

En pålitelig samarbeidspartner

En av ColliCare sine samarbeidspartnere, Jula, benytter seg av tjenesten med levering over hele Norge. De er svært fornøyd med samarbeidet, og spesielt med den gode kundeservicen de får tilbakemeldinger fra sine kunder om. Fraktsjef i Jula, Pietro Montebovi, har kun lovord å si om hjemleveringen.

– ColliCare har, som oss, et stort fokus på å yte best mulig service. Sjåførene deres er blide, serviceminded og presise, noe som bidrar til at kundene sitter igjen med en god opplevelse. ColliCare er en utfordrer i Norge innen levering av tyngre gods, og da er det spesielt viktig at kundene blir fornøyde. Hver eneste kunde er viktig. En dårlig opplevelse kan ødelegge mye, så vi må forsikre oss om å ha kvalitet i alle ledd. Vi opplever at ColliCare styrker oss som bedrift, og at standarden deres er høy.

ColliCare leverer smarte- og kostnadseffektive logistikkløsninger, og setter raskt opp et løsningsforslag for din bedrift, enten om du ønsker å forbedre den eksisterende løsningen, eller om du skal starte opp ny nettbutikk.

Vil du vite mer om hva ColliCare tilbyr?