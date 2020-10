60 år med presisjon og lidenskap

I 1960 ønsket den japanske klokkeprodusenten Seiko å utfordre seg selv. De ville produsere en klokke som var så presis, holdbar, lett og vakker som det var mulig å lage. Resultatet ble kaliber 3180. Klokken hadde en nøyaktighet på +12 til -3 sekunder om dagen, og en gangreserve på 45 timer. Denne klokken ble starten på Grand Seiko.

SBGR321G - Grand Seiko automatic limited edition.

Teknologien har utviklet seg mye på 60 år, men en ting som ikke har endret seg for Grand Seiko er målet. De streber fortsatt etter konstant forbedring innen presisjon, holdbarhet og design, uten å inngå noen kompromisser på den høye kvaliteten.

Selvtrekkende mekanisk ur

Denne stilrene jubileumsklokken har et selvtrekkende mekanisk urverk, noe som ofte i bransjen benevnes med Automatic-verk. Den mørkeblå skiven representerer himmelen over fjellet Iwate ved soloppgang, og den japanske naturen rundt fjellet er selve inspirasjonskilden til denne jubileumsklokken. Blåfargen gjenspeiles på baksiden av klokken og er omgitt av en rød ring som representerer gløden fra morgensolen. Det krystallklare og gjennomsiktig safirglasset på baklokket viser også teknologien i klokken.

SBGR321 er laget i rustfritt stål med perfekt Zaratsu polishing på bezel og kasse. Klokken er 40 mm i diameter, og har en høyde på 13 mm. Den er også vanntett helt ned på 100 meters dyp (10BAR).

Med open caseback på SBGR321 får du se klokkens indre maskineri.

Har skapt tre kaliber-serier

Grand Seikos klokker blir alltid satt sammen for hånd i deres to studioer i Japan, Shizukuishi Watch Studio og Shinshu Watch Studio. For å opprettholde sin produksjonsfilosofi blir hver eneste detalj, som utvikling, design, produksjon, montering og justering, nøye utformet med hyppige inspeksjoner.

Lidenskapen for håndverk og teknologi suppleres med klokkeprodusentens respekt for tidens natur. Derfor er studioene lokalisert ved majestetisk natur som inspirasjon, og som en påminnelse om at naturen har blitt utformet over tid. Slik har Grand Seiko skapt tre særegne kaliber, som er en stor del av urenes identitet:

SBGA211 ( Snowflake ) Spring Drive er fortsatt en av bestselgerne i hele Europa.

Det mekaniske-serien, 9S:

Fra Hi-Beat 36.000 til 28.800 - representerer den skarpe presisjonen i tiden.

Spring Drive-serien, 9R:

Her kombineres mekanisk og elektronisk urmakeri til det beste fra begge verdener, og er en skildring av den sømløse strømmen av tid. Det er innen denne caliber-serien vi finner SBGA211, Snowflake.

Quarts-serien, 9F:

Som markerer passasjen av tiden, sekund for sekund, og som er et uttrykk for den kraftige presisjonen i urene.

På 60 år har Grand Seiko markert seg som en banebrytende produsent av mekaniske ur. Samtidig vet teamet at det stadig er nye høyder å strekke seg etter, så de kan fortsette å skape tidløse klokker.