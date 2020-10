Er du klar for en ny sesong?

Norengros har vært sponsor for landslaget i langrenn siden 2003. Vi har vært med på mange fantastiske opplevelser og sett nye, spennende talenter vokse frem. Både løpere og støtteapparat vet hva som skal til for å være best når det gjelder.

Lagets samhold og faglige kompetanse inspirerer oss. På samme måte ønsker vi å være på lag med våre kunder. – Å være et støtteapparat slik at du kan fokusere på det du er best på. Den som vinner gullet, står der på vegne av mange som har gitt sin kunnskap, lidenskap og tid. Ingen vinner uten et godt støtteapparat i ryggen – i skisporet eller i forretninger.

Når kunden lykkes – lykkes vi

Via sponsoratet med Norges Skiforbund har vi lært hvor viktig et godt støtte­apparat er for de som skal prestere i sporet. Alle trenger noen andre for å vinne. Til å preppe ski, til å kjøre løypemaskinen før sola står opp, til å lage mat, til å diskutere taktikk med. Noen som heier langs løypa, foreldre som støtter, backing når det røyner på. De som vinner gullet, står der på vegne av mange som har gitt kunnskap, lidenskap og tid.

Vårt mål er å gjøre våre kunder gode – vi vil være støtteapparatet. Det innebærer at vi skal bruke all vår kunnskap og innsats på å hjelpe deg med å finne de beste produktene og løsningene for din ­virksomhet. Norengros ­ønsker å være en støttespiller i alle ledd – det er detaljene som avgjør.

Personlig oppfølging

Alle vi som jobber i Norengros har fokus på en ting – å gjøre din arbeidsdag enklere. Det får vi til med markedets største vareutvalg, konkurranse­dyktige priser, effektiv logistikk og personlig oppfølging.

Med Norengros som samarbeidspartner får du en positiv, engasjert og fremtids­rettet leverandør. I Norengros jobber vi hver dag for at våre kunder skal lykkes. Vi etter­streber å være de du må ha med på laget for å komme på pallen i din bransje.

For oss i Norengros er personlig service en selvfølge. Tilgjengelighet og tilstede­værelse er nøkkelord i vårt service­begrep.

Bra utvalg, god service og en kundekontakt som er genuint opptatt av å finne de beste løsningene for meg! Sitat kundeundersøkelse nov. 2018

Våre konsulenter gir profesjonell ­vei­ledning i hele prosessen, fra idé og behovsanalyse, til varene er ferdig levert og i bruk. Våre kunder skal slippe å tenke unødig på innkjøp av sine forbruksvarer, og dermed kunne fokusere på arbeidet de egentlig skal utføre.

