Hvordan påvirkes M&A markedet av korona?

– Digitaliseringen har skutt rekordfart i disse koronatider og bedrifter bør forberede seg på færre fysiske due diligence-prosesser og flere digitale møter i fremtidige prosesser, sier Monica Tang, Business Development Manager i Admincontrol.

Da pandemien spredte seg over hele Europa og fikk land etter land til å håndheve lockdowns og iverksette andre tiltak for å bremse smitten, ble også M&A-aktivitetsnivået redusert.

Situasjonen i mars kan beskrives som en sjokkbølge i markedet. Bedrifter måtte endre fokus, og for mange selskaper var det nødvendig å vie full oppmerksomhet på kjernevirksomheten og å tilpasse seg den nye situasjonen, fremfor å utforske M&A-muligheter.

Kraftig reduksjon i antall og avtaleverdi

M&A-markedet ble hardt rammet i Europa. Antall transaksjoner i første kvartal 2020, sammenlignet med samme periode i 2019, viser en redusert aktivitet på nesten 75 prosent (kilde: Mergermarkets).

Verdien på transaksjonene er også kraftig redusert. I løpet av 2020 ble avtaleverdi redusert med nesten 70 prosent sammenlignet med tall fra samme periode i 2019. Dette tegner et tydelig bilde av at større avtaler og transaksjoner på tvers av grenser har blitt nedprioritert i år.

Som en ledende leverandør av datarom i Europa, avslører etterspørselen etter datarom mye om situasjonen i markedet.

- I april 2020 åpnet Admincontrol 27% færre datarom enn i samme måned i 2019, så det er ingen tvil om at vi så en nedgang. Men, heldigvis har aktiviteten tatt seg opp igjen etter sommeren. I september så vi en oppgang på 48 % fra fjorårets tall for samme periode, forteller Tang.

Hun fortsetter:

-En annen observasjon er at hittil i år har hele 33,5 % av datarommene aldri blitt åpnet for en ekstern part (sammenlignet med 23,5% i 2019). Flere prosjekter ble nok satt på vent før sommeren, mens nå ser vi at flere av disse prosjektene gjenopptas.

Samfunnsendringer skaper nye rutiner

Pandemien har satt sine spor i markedet som helhet, men ikke alle sektorer og bransjer er like berørte som andre. Teknologi og legemidler er to eksempler på næringer som har muligheten til å «blomstre» i dagens situasjon.

Private Equity sektoren viser en økende interesse for den digitale infrastrukturen, som har spilt en viktig rolle i det "nye normale" arbeidslivet.

- Vi ser også at Private Equity tar et mer aktivt eierskap og bruker datarommene våre som en kriseportal for å kommunisere med sine porteføljeselskaper, for å dele dokumentasjon om retningslinjer og beste praksis under krisen, sier Monica Tang.

Digitale due diligence prosesser

Nå som digitale plattformer og digital samhandling har fått en naturlig plass i arbeidshverdagen til mange, er det naturlig at også due diligence prosessen i større grad digitaliseres fremover.

Sindre Talleraas Holen, M&A-direktør i Visma, og teamet hans gjennomførte nylig en komplett due diligence prosess uten noen fysiske møter med den andre parten. Og Holen tror ikke dette blir den siste digitalt administrerte prosessen.

Han forteller:

- Den digitale due diligence-prosessen gikk veldig greit. Mye gjøres med verktøy som datarom fra Admincontrol kombinert med konferansesamtaler. Situasjonen vi er i akkurat nå har skapt nye behov og satt nye krav, men med et klart mål fungerer det like bra.

Han fortsetter:

Covid-19 har vært en "game-changer" som har drevet digitaliseringen av M&A-markedet. Det har blitt vanligere å ha introduksjonsmøter på nettet - noe som sparer tid for alle og selvfølgelig også er miljøvennlig.

- Selv om vi ser en ny bølge, vil mange M&A-prosesser trolig fortsette. Covid-19 er ikke en "Black swan " slik den var i mars. Å starte en due diligence i et datarom uten fysiske møter er ikke så rart nå som det var i mars. Vi ser at mange prosesser som ble stoppet i mars har blitt gjenåpnet denne høsten.

- Visma har allerede anskaffet 28 selskaper i år og det kommer flere, avslutter Sindre.

Forbedret forretningsklima utover høsten

Mye tyder på at M&A aktivitetsnivået vil ta seg betraktelig opp utover høsten. Basert på innsikten Admincontrol får gjennom aktiviteten i våre datarom, ser Monica positivt på årets siste kvartal.

- Markedet tar fart raskere enn vi forutsa. Vi er allerede tilbake på et nivå som kan sammenlignes med situasjonen før pandemien, og ser ingen indikasjoner på en nedgang i nær fremtid. Det er også interessant at nesten en tredjedel av datarommene som åpnet i juni begynte som forberedelsesportaler. Dette indikerer at selskaper planlegger og forbereder seg på en M&A-prosess i løpet av de neste 6-9 månedene. Jeg er overbevist om at vi vil se økt M&A-aktivitet i Norge og internasjonalt i løpet av fjerde kvartal og på nyåret, avslutter hun.

