Slik reduserte de matsvinnet

I personalrestauranten på DNBs hovedkontor i Bjørvika lanserte de i 2017 et miljøkonsept kalt «Overskuddsmat», som reduserer matavfallet med hele to tonn i året.

Nytt miljøkonsept gir redusert matavfall – og fornøyde ansatte

Med over 3500 besøkende hver dag, sier det seg selv at DNBs kantine er noe litt utenom det vanlige – det er faktisk Norges største restaurant! Her finner du et moderne serveringskonsept med flere matboder, en kaffebar med egen barista og en kiosk. Ansatte og gjester kan i tillegg glede seg over blant annet en varm kjøttrett og en varm fiskerett – hver eneste dag. Dette stiller naturligvis store krav til planlegging og innkjøp.

For å slippe å kaste mat som ikke blir spist, har Sodexo i samarbeid med DNB utviklet konseptet «Overskuddsmat».

– Med 5000 ansatte er det helt naturlig at personalrestauranten vår har et stort utvalg. Det er mange ting å ta hensyn til, og logistikken må være god for at alt skal gå opp. De ansatte på kjøkkenet er veldig flinke når de kjøper inn mat, men uansett hvor godt man planlegger blir det er ofte litt mat til overs, sier Stephan Härdi, Food & Beverage Manager i DNB.

Kvalitetsmat til en rimelig pris

– Better Tomorrow 2025 er Sodexos plan for bærekraftig utvikling. Det bygger på FNs bærekraftsmål som har forpliktelser som er målbare og konkrete. For at vi skal nå målene våre om en bedre fremtid for alle, er vi avhengig av å spille på lag med kundene og samarbeidspartnerne våre. Vi jobber derfor med Norengros som totalleverandør, som leverer alt av forbruksvarer til oss – fra renholdsprodukter til emballasje. For oss er det enkelt å forholde oss til noen som har alt.

Storkundeansvarlig i Norengros, Gøril Nesje, forteller at Sodexo er en stor kunde og at dette er et viktig tiltak.

– Sodexo er en veldig spennende kunde, fordi de er så frempå når det gjelder miljø og ønsker å ta et stort samfunnsansvar i likhet med oss. Som Norges største leverandør av forbruksvarer til privat og offentlig sektor, har vi et samfunnsansvar og et kundeansvar til å finne de riktige produktene til kundene våre. For DNB Bjørvika har vi sammen med Sodexo derfor utviklet et miljøvennlig emballasjekonsept som et ledd i å redusere matavfallet.

Det nye tiltaket med overskuddsmat er populært blant de ansatte, som både smaker godt og er rimelig.

«Overskuddsmat» er bare ett av tiltakene Sodexo har iverksatt for å nå målet sitt om å redusere matavfallet med 50 prosent innen 2030 – et mål som er gode nyheter for både miljøet og forbrukerne.

