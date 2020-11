Slik håndterer du den grenseløse arbeidshverdagen

Vi svarer på e-post fra sengen før dagens første kaffekopp. Vi deltar på morgenmøtet til fots - på vei hjem fra barnehagelevering. Den store presentasjonen holdes fra kjøkkenbenken hjemme. Og når fredagen kommer gjør vi siste jobbinnspurt i bilen på vei til hytta. Kontorets vegger viskes ut. Vi jobber der vi er, når det passer oss best. Det skaper utfordringer. Og det skaper fantastiske muligheter.

– Den nye arbeidshverdagen stiller økte krav til både ledere, ansatte og digitale løsninger, sier Vigdis Austrheim, som holder kurs og foredrag om fjernledelse og moderne arbeidsliv.

Hun oppfordrer bedriftene til å se etter muligheter, og huske at hver og en ansatt har ulike behov.

– Vi har raskt blitt mer digitale, det skaper muligheter og øker fleksibiliteten. Jeg tror vi kommer til å se stadig flere ansatte som jobber andre steder enn på kontoret. Vi kommer til å jobbe der vi tenker det er smartest, hvor vi produserer best, sier hun.

EKSPERT: Vigdis Austrheim holder kurs og foredrag om fjernledelse og moderne arbeidsliv

Krever fleksible løsninger

I Telia merkes det godt at det nye tilværelsen stiller nye krav til løsninger.

– Vi opplever enorm etterspørsel etter å forbedre hjemmenettet for hjemmekontor, samt å kunne tilby mer data i mobilabonnementet. Det moderne arbeidslivet er dynamisk, og krever fleksible løsninger, forteller Fredrik Schjoldager, kommersiell direktør i Telia.

Som svar på etterspørsel og ønsker fra bedriftskundene har de nå lansert Telia Ubegrenset, et abonnement med nettopp ubegrenset data, der hverken bedriften eller den ansatte trenger å tenke på data og kostnader som løper.

– Skal vi kunne jobbe fra toget, flyplassen, kafeer, ute på en benk, på hytta, i bilen eller hvor enn vi måtte befinne oss, så trenger vi å kunne koble oss enkelt opp. Det er også verdt å merke seg at det er langt tryggere å jobbe gjennom mobilnettet, enn det er å koble seg opp til åpne wifi-nettverk, sier Schjoldager.

I Norge har vi et av verdens beste mobilnett, og flere og flere steder dekkes nå av Telias 5G-nett. Det nye nettet gir raskere og bedre tilkobling og nedlastning enn de fleste bredbånd.

Bedrifter bør se på arbeidsplassen med nye øyne

Austrheim spår at det i stedet vil dukke opp helt nye møteplasser, som skaper rom for samarbeid og hvor man også kan sette seg skjermet for å ta de viktige telefonsamtalene.

– Vi kommer til å se mer bruk av delte kontorfasiliteter, såkalte huber og co working spaces, der vi kan jobbe sammen med andre, sier hun.

Bedrifter vil måtte utforme lokalene sine annerledes, og tenke nytt om både omgivelser og tilbud til sine ansatte.

– Flere vil se verdien av å gjøre lokalene sine mer tiltrekkende og samlende. Jeg anbefaler at de oppretter en pulserende kaffebar, der menneskene i nærområdet ønsker å sette seg ned og lett finner kolleger, råder hun.

TENDENS: Co-working spaces lar deg jobbe sammen med andre utenfor kontoret

Fjernledelse: Nye krav til lederrollen

Bedrifter kan enklere ansette medarbeidere som sitter på en annen kant av landet når vi blir mer digitale Slike endringer bringer selvsagt fram nye krav til hvordan en leder skal opptre.

– Ledere må bli mer bevisst hvordan de fyller lederrollen sin. Digitale møteplasser gjør at man må kommunisere mer bevisst. Hvor lederens behov for kontroll og innsikt må balanseres slik at den enkelte ansattes blir sett, hørt og føler engasjement, mener Austrheim.

Når folk ikke lenger møtes fysisk må lederen bli inspirerende og tydeligere på retning, mål og forventninger. Og i større grad fokusere på resultater, ikke hvordan arbeidet løses.

ERFAREN: Austrheim har lang erfaring som avstandsleder fra norske og internasjonale selskap.

Ulike ansatte har ulike behov

At et arbeidsliv sittende på hjemmekontor ikke passer alle, vil også Austrheim understreke.

– Vi er ulike mennesker, og har ulike behov i stillingene våre. Men så lenge infrastruktur er på plass, vi kan bruke verktøy og vi har sett at dette fungerer så gjør erfaringen oss mer trygge på at vi kan jobbe godt fra mange steder, sier hun.

Også Fredrik Schjoldager i Telia ser behovet for tilpasninger for de ulike ansatte.

– En medarbeider som sitter i resepsjonen har helt andre behov enn en som stadig løper i kundemøter. Og der noen kan jobbe hvor som helst, trenger andre å sitte fysisk på kontoret. Det betyr at vi må lage løsninger som passer for hver enkelt, sier Schjoldager.

Med dette som bakteppe har Telia åpnet for å sette sammen en bedriftsavtale med ulike abonnement, med fast data eller ubegrenset bruk.

– Det skal jo selvfølgelig ikke være sånn at alle ansatte må ha samme abonnement. I Telia er vi opptatt av å bidra til et bedre arbeidsliv, vi skal ikke begrense muligheter – vi skal være med å skape dem!

Ekspertens tips til fjernledelse Å bli sett, hørt og samtidig bli gitt fleksibiliteten til å jobbe hvordan man vil, gjør at ledere må tenke nytt om sin egen rolle, mener jobbekspert Vigdis Austrheim. Med gode verktøy og rutiner er det enklere å holde motivasjonen oppe blant de ansatte. Tilrettelegg for økt samarbeid digitalt. Som leder må du være enda mer inspirerende og tydeligere på mål og forventninger.

Bruk kalenderen aktivt. Legg inn alle arbeidsoppgaver, pauser, telefonsamtaler og aktiviteter du har gjennom arbeidsdagen. Pass på å sette av tid til medarbeidere og kolleger.

Vær aktiv og engasjert i samhandlingskanalenede. Det er viktig å forsterke tilhørighet og kultur for å skape en attraktiv arbeidsplass.

Skap rutiner hvor du ser hver enkelt. Du må ha faste møteplasser der du møter teamet hyppig. Å ikke bli sett er ikke bra for motivasjonen.

Lag digitale sosiale arenaer, f.eks. en digital kaffekopp. Å lage en kanal på Slack eller Teams, som kalles «kaffepause» skaper et virtuelt rom for å slå av en prat med andre kollegaer. Pass på at du som ledere også titter innom!

Prioriter å møtes fysisk også, for eksempel ute på en walk and talk.