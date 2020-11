Utviklet nytt system for å takle kravstore forbrukere

Driw startet opp i Ålesund i 1982 og har i snart 40 år vært et innovativt programvarehus som har levert løsninger til handelsnæringen. Det startet med logistikksystemer for dagligvarebransjen. I dag finner vi de fleste kundene innen dagligvare og faghandel.

– Vi sitter i Ålesund og har Nordvestlandets klart største og mest kompetente miljø med java-utviklere. Det sier seg selv at tilgangen på kompetanse er nøkkelen til vår suksess. Imidlertid er det vanskelig å få tak i nok flinke folk, særlig i en mindre by som Ålesund, sier Torbjørn Krogen, daglig leder i Driw.

For å understøtte varehandelen, som er inne i sin største endring noensinne, har Driw utviklet Trace: Et ordre- lager- og transportsystem som gir vareeier full kontroll og sporing på hele varestrømmen: Fra ordren oppstår i nettbutikken eller i en fysisk butikk, inn til lageret der varene blir plukket og pakket, til varen er transportert og levert til kunden.

Behov for flere utviklere var grunnen til at Driw tok kontakt med 99x på Sri Lanka i 2018. Krogen forteller at mange var skeptiske til outsourcing, men at skepsisen raskt ble gjort til skamme.

Ubegrunnet kulturfrykt

– 99x driver utviklingsprosjektene på en veldig ryddig og god måte med stramme scrum-prosesser. Er vi flinke til å beskrive oppgavene, blir de løst og levert med høy kvalitet til avtalt tid, fortsetter Krogen.

Han legger til at frykten for kulturforskjeller og stor avstand mellom Norge og Sri Lanka var ubegrunnet:

– Vi har besøkt hverandre flere ganger og opplever at vi har mange felles referansepunkter og kulturelle verdier. 99x-kulturen er ikke så ulik den norske, fortsetter Krogen.

Krogen sier at Driw er bevisst på at bransjekompetanse, arkitektur og utviklingskompetanse skal holdes internt. I dag er det fire utviklingsteam i Ålesund og to på Sri Lanka.

– Med 99x kan vi enkelt skalere produksjonen av kode. Det gjør det mulig å øke kapasiteten ved behov og redusere når behovet er mindre – uten at vi må si opp folk og få dårlig stemning internt, sier Krogen.

Han forteller at Trace er utviklet på en ny teknisk plattform som er «future proof». Dermed er løsningen klar for å understøtte fremtidens varehandel og logistikk der kunstig intelligens, roboter og selvkjørende biler er vanlig om få år. Trace gjør også varehandelen i stand til å håndtere vareflyt på tvers av fysiske og digitale kanaler.

– Vi skal utvikle Trace til å bli verdens beste forretningssystem for varehandelen. Med systemet vet brukerne våre alltid hvor varene er til enhver tid. Vi gir full kontroll over hele varestrømmen, fra ordren legges inn til den er levert på den måten butikkundene foretrekker, sier Krogen.

Dette er 99x

Norsk IT-selskap på Sri Lanka

99x er et delvis norskeid IT-selskap med hovedkontor i Colombo. I Sri Lankas hovedstad har selskapet bygd opp et teknologi- og kompetanseselskap med snart 400 utviklere, prosjektledere, IT-arkitekter, UX- og AI-eksperter med mer. I 15 år har 99x hjulpet norske virksomheter med programvare- og systemutvikling og bidratt til kundenes vekst.

– Vi ser på oss selv som en forlengelse av våre kunders utviklingsteam, sier Dag Honningsvåg medeier og styreleder i 99x.

For å sikre kvalitet i leveransene har 99x utviklet en «Winning Product»-metodikk som sikrer at tjenestene som lanseres er brukervennlige, effektive, skalerbare og kraftfulle.

I kombinasjon med spennende arbeidsoppgaver gjør det at de ansatte trives på jobb. Det gir en stabil organisasjon med ledere og ansatte og lav turnover. 99x har flere år på rad toppet kåringen «Best Workplace In Asia».

For å unngå misforståelser, feilkoding, språkvansker, stor gjennomtrekk av ansatte og hierarki, der sjefen er en utilgjengelig flaskehals, har 99x lagt stor vekt på å utvikle «norske» verdier. I motsetning til det du finner i asiatiske og østlige virksomheter, dyrkes det i 99x en flat, uformell og tillitsbasert organisasjonsstruktur med en stor grad av beslutningsmyndighet hos teamene med kundekontakt.

