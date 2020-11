Norseman 2021- likevel ikke fullbooket

Ikke minst i triatlon-nasjonene UK og Tyskland er interessen for billettene stor.

Covid-19 stoppet Norseman 2020. 5500 søkere fra 94 land ville delta. 250 fikk startnummer som de kunne overføre til Zalaris Norseman 2021. Det var kø for plassene til de som meldte avbud.

Dermed er arrangementet 7. august 2021 fullbooket.

Med fire unntak: Sponsorbillettene som Zalaris inviterer til konkurranse om. Også den blir tøff.

– Vi ble navnesponsor fordi vår egen bedriftskultur lett kan assosiere seg med Norseman-kulturen, sier CEO Hans Petter Mellerud, CEO og dobbel Norseman-deltaker.

Norseman skaper oppmerksomhet for Zalaris

3,8 km svømming, 180 km sykling og full maraton til Gaustatoppen. Styrkeprøven står på bucket-listen til de fleste triatleter. Zalaris omfavner Norseman-kulturen som står for sunn livsførsel, målrettethet, norske verdier, natur, frivillighet og innsats for andre.

– Norseman er enda kanskje enda større utenfor Norge. Vi nyter derfor godt av oppmerksomheten arrangementet får hos internasjonale investorer og i markedet for lønn- og personalprosesser, sier Mellerud.

Zalaris omsetter årlig for NOK 800 mill. Selskapets over 800 medarbeidere i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, India, Irland og Storbritannia betjener hver måned over 1,5 millioner ansatte hos kundene.

– Virksomheten er orientert inn mot folks ve og vel. Derfor støtter vi også organisasjonen Aktiv mot kreft. Det samme må de fire deltakerne i «Team Zalaris Norseman» gjøre.

I fjor kjempet 350 om sponsorbillettene. Mellerud forventer enda større interesse nå. Billettene er i praksis eneste mulighet for å få delta.

Søker ambassadører for kreftsaken

Søkerne må oppfylle to hovedkriterier.

De må samle inn 7500 Euro til Aktiv mot kreft eller søsterorganisasjonen 5K Your Way i Storbritannia. Og de skape positiv oppmerksomhet rundt saken til støttemottakerne. Men, hvordan luke ut bare fire blant superkvalifiserte søkere som ønsker å gå gjennom ild og vann for å få muligheten?

– Vi skal bruke våre egne rekrutteringsløsninger, sier Mellerud.

Det gjør også kunder som Nordea, DNB, CircleK og AkerBP. Zalaris bidrar til å effektivisere lønn- og personal prosesser med basis i felles systemløsning som er tett integrert med alle relevante systemer, banker og HR løsninger i alle land. Lokale, kompetente ressurser sikrer at lokale regelverk overholdes og betjening av kundenes ansatte på deres lokale språk.

– I disse Covid-19-tider viser vi også vår styrke ved å sikre at lønn som virksomhetskritisk funksjon går som den skal. Vi spiller på et stort, desentralisert team med mye kompetanse.

Rekruttering element i større arbeidsflyt

Zalaris’ rekrutteringsløsning er ikke frittstående. «Du slipper å integrere masse ulike løsninger», forklarer Mellerud. I Zalaris’ HR-løsning starter arbeidsflyten med behovskartlegging. Kanskje kan det dekkes med interne kandidaters kompetanseprofil eller må legges ut på job boards som finn.no og tilsvarende i andre land.

Systemet forenkler dessuten filtreringen og skåring av kandidatene, denne gangen til Zalaris Norseman.

– Søk på zalaris.com , avslutter han.