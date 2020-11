Slik frigjør gründerne tid til verdiskapning

Ledende på videovisning

De fikk ideen til å streame boligvisninger live og presenterte konseptet for Eiendomsmegler 1 i Tromsø. Meglerne tente på ideen om streaming, og ville bruke videoene i sine Finn-annonser. Nyvinningen fikk kjemperespons fra markedet, og eventyret var i gang.

I dag er Sikt Bolig et av Norges ledende selskaper på videovisninger og jobber i hele Nord-Norge og Trondheim. De samarbeider med rundt 300 meglere, 25 fotografer og har nå omtrent 4000 videovisninger i året. De har blitt kundenes forlengede arm, og når ut til boligkjøpere på en helt annen måte enn tidligere. Kvalitet og kundeservice er i fokus, og de jobber mye med å skaffe dyktige fotografer som håndterer kundene profesjonelt.

Frigjør tid med fakturasalg i regnskapssystemet

For å ha mulighet til å skalere virksomheten er Arthur og Øyvind avhengig av å ha gode systemer på plass. I Sikt Bolig har de brukt økonomisystemet Tripletex siden starten. Slik oppdaget de Aprila Bank, banken som ligger helintegrert i Tripletex og tilbyr fakturasalg og kassekreditt direkte i systemet.

Arthur Arnesen i Sikt Bolig AS,

Da Tripletex og Aprila skulle lansere muligheten til å selge fakturaer til privatpersoner, stilte gründerne villig opp som pilotkunde for å se hva det kunne bety for Sikt Bolig.

En kjempenyhet

– Fakturasalg av fakturaer som skal sendes til privatpersoner er en kjempenyhet, sier Arthur Arnesen.

– For det første gjør løsningen at vi er sikre på å få betalt i tide. Men det viktigste for oss er frigjøring av tid. Vi sender veldig mange fakturaer til privatpersoner, og med fakturasalg sikrer vi en veldig profesjonell betalingsoppfølging. Fakturering til personer i flytteprosess kan være utfordrende, men hvis det er kunder som ikke betaler blir de fulgt opp på en hyggelig måte, forteller han.

Lyse utsikter

Mange bedrifter er sterkt preget av koronasituasjonen. Sikt Bolig hadde solid vekst også før pandemien, men nå har videovisning blitt enda mer aktuelt.

– 2020 ligger an til nok et rekordår, og vi fortsetter å videreutvikle våre produkter og videreutvikle selskapet. Vi skal etablere oss i flere byer og med slike løsninger i ryggen blir jobben litt enklere. Vi synes det er fantastisk å bidra til å skape nye arbeidsplasser i tider som disse, avslutter Arthur i Sikt Bolig AS.

