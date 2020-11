En klokke med stil og dybde

Da 130-årsjubileet til Certina ble feiret i 2018, besluttet den sveitsiske produsenten å bringe et historisk dykkerur frem til vår tid. Resultatet var DS PH200M – en nytolkning av modellen med samme navn fra 1967, tilpasset dagens preferanser og tekniske standard. Den vintage-inspirerte modellen traff mange klokkeinteresserte midt i hjertet, og ble raskt å finne på fornøyde håndledd både i Norge og ute i verden.

I år har Certina presentert DS PH200M i en oppdatert form. Det kritikerroste grunndesignet er beholdt, men kommer nå med mørkeblå eller svart urskive med matchende bezel og gulldetaljer. Bezelen av aluminium er oppgradert til teknisk keramikk, som i likhet med det nye safirglasset er svært motstandsdyktig mot riper. Kassen av rustfritt stål måler fortsatt 42,8 mm i diameter, men er nå tilgjengelig med en alternativ svart PVD-behandlet finisj. De ulike variantene leveres på milanese-lenke, lærrem eller NATO-rem, og med hurtigskift-systemet kan bytter mellom remmer og lenke gjøres raskt og uten verktøy.

Finn din nærmeste Certina forhandler

Forbedringene omfatter imidlertid mer enn bare det estetiske. Under safirglasset i baklokket tikker en oppdatert utgave av urverket Powermatic 80, som nå er utstyrt med en balansefjær av det innovative materialet Nivachron. Den titan-baserte legeringen er nærmest immun mot negativ påvirkning fra magnetiske felt og temperaturendringer. Kombinert med automatisk opptrekk og en gangreserve på hele 80 timer, definerer DS PH200M en høyere teknisk standard for prisklassen.

Som forgjengerne er årets nylansering tro mot det opprinnelige DS-konseptet (Double Security), som ble introdusert av Certina i 1959. I tillegg til gode antimagnetiske egenskaper, byr klokken på en ekstra robust konstruksjon, høy motstandsdyktighet for støt, overlegen pålitelighet og 200 meters vannresistens.

Nye Certina DS PH200M er noe mer enn bare summen av delene, og de små men betydningsfulle forbedringer har i praksis hevet den allerede populære modellen til et nytt nivå. Kanskje er det ikke så rart at klokken allerede har blitt nominert til den prestisjetunge "Watch of the Year 2020" i prisklassen opp til 25.000 kroner (10.000 PLN), av det anerkjente polske klokkenettstedet CH24.

Certina DS PH200M har en veiledende pris fra **Certina må bekrefte ny pris** og er tilgjengelig nå hos merkets autoriserte forhandlere.

Lær mer om modellen og finn ditt nærmeste autoriserte utsalgssted på Certina.com.