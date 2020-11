Hvordan påvirkes fusjoner og oppkjøp av den ‘nye normalen’?

Det samme gjelder for de som jobber med fusjoner og oppkjøp (M&A). Digitale plattformer og verktøy har gjort det mulig å opprettholde transaksjonsnivået og høy aktivitet i markedet.

– Covid 19 har vært en ‘game-changer’ som har drevet frem digitalisering i M&A markedet. Det har blitt langt mer vanlig å ha innledende møter på nett – noe som er tidsbesparende for alle, så vel som miljøvennlig, sier Sindre Talleraas Holen, M&A direktør i Visma.

Lærdommer fra overgangen til fjernarbeid og virtuelle datarom

Det er mange sensitive opplysninger som inngår i en M&A-transaksjon og derfor har sikkerhet alltid vært topprioritert i due diligence prosessen. De som allerede har tatt i bruk virtuelle datarom, opplever utvilsomt fordelene ved å ha en sikker, digital plattform tilgjengelig i en tid der due diligence prosessen, som så mye annet, forgår online og eksternt.

– Virtuelle datarom kombinerer universell tilgang og lave kostnader ved oppsett og drift, med et høyt sikkerhetsnivå og avansert adgangskontroll. I den nåværende situasjonen er dette viktigere enn noensinne, sier Nils Rynning Mork, Business Development Manager i Admincontrol, den ledende dataromsleverandøren i Norden.

I april 2020 åpnet Admincontrol 27% færre datarom enn i samme måned i 2019, men nå har aktiviteten tatt seg opp igjen og det er stor interesse for deres plattform. I september, registeret de en økning på hele 48 % i antall nye datarom åpnet, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Så vel som for due diligence prosesser knyttet til fusjoner eller oppkjøp, åpner vi nå mange datarom for kapitalinnhenting og restruktureringsformål. Det er ikke nye bruksområder, men det er heller ingen tvil om at den perioden vi er inne i nå har medført økt forespørsel, forklarer Mork.

Lær mer om datarom fra Admincontrol

– Fusjoner og oppkjøp er ikke de eneste bruksområdene for Admincontrols datarom, kapitalinnhenting og restruktureringsprosesser krever også en sikker plattform for deling og samhandling, sier Nils Rynning Mork i Admincontrol.

Hvordan ruste seg for fremtiden?

Bedrifter som benytter virtuelle datarom har et teknologisk forsprang på de som gjennomfører prosessene sine med fysisk tilstedeværelse. Ifølge Mork, er det imidlertid noen områder noen kan bruke datarom bedre.

– Det er fremdeles noen som etablerer datarom når motpart involveres i prosessen, fremfor å etablere datarommet i tidlig fase under forberedelser til due diligence. Når datarommet brukes konsekvent til å dele data gjennom hele prosessen fører det til bedre flyt når motpart er involvert sier Mork.

– Våre forberedelses-portaler legger til rette for dette.

En forberedelsesportal er et begrenset datarom som inkluderer all nødvendig funksjonalitet for å gjennomgå pre-due diligence forberedelsene og stegene i prosessen som leder frem til at mulige kjøpere inviteres inn i datarommet.

Sikker kommunikasjon er et annet område der Mork ser forbedringspotensialer:

– E-post og andre usikre kanaler er fortsatt mye i bruk i forretningskritiske prosesser. Særlig nå som fysiske møter og koordinering på kontoret uteblir, sier han.

Den gode nyheten er at de som allerede benytter virtuelle datarom, har en sikker kommunikasjonskanal innebygd i løsningen.

– Admincontrol sin Secure Messaging funksjon er en hybrid mellom chat og e-post, som gjør det enkelt for M&A temaet og rådgiverne deres å diskutere sensitive temaer uten å forlate plattformen, forklarer Mork.

Secure Messaging er en kostnadsfri funksjon inkludert i alle Admincontrols dataromsløsninger, også forberedelsesportaler.

Er du interessert i å lese mer om M&A markedet og den ‘nye normalen’?

Last ned e-boken: The future of due diligence – Beyond the new normal