Slik reduserer du kostnadene med strategisk innkjøp

Ignite Procurement, et norsk SaaS-selskap som utvikler digitale løsninger for strategisk innkjøp, har opparbeidet seg god forståelse av hvordan ulike næringslivsaktører arbeider med strategisk innkjøp i det daglige.

-Til tross for at innkjøp som regel utgjør majoriteten av kostnadene, er det bemerkelsesverdig hvor lite fokus innkjøp har i flere virksomheter, bemerker Sigbjørn Nome, medgründer og CEO i Ignite Procurement. Til tross for viktigheten av innkjøp, samt kravet til sterk og bred kompetanse, ser vi ofte en tendens til at innkjøp nedprioriteres til fordel for andre funksjoner som salg og markedsføring, sier Nome.

Innkjøpskostnadene utgjør i gjennomsnitt 80 % av totale kostnader

En virksomhets kostnader kan overordnet deles i to kategorier; lønn og innkjøp. For de fleste er innkjøp den klart største av disse to.

-En gjennomgang av regnskapene til norske virksomheter viser at innkjøpsrelaterte kostnader utgjør nærmere 80 % av de totale kostnadene. Trenden internasjonalt viser også at andelen øker som følge av et sterkere fokus på kjernevirksomheten — og dermed mer outsourcing. Skal du ha kontroll på kostnadene dine, må du ha kontroll på hva du kjøper inn, fortsetter Nome.

Innkjøpskostnader for utvalgte norske bransjer

Flere bransjer verden over vil i årene fremover stå foran store markedsendringer og tøffere global konkurranse. For å møte den nye hverdagen og sikre konkurransedyktighet, må det satses mer på innkjøpsfunksjonen.

Innkjøp som katalysator for besparelser og verdiskaping

-Når 80 % av kostnadene til norske virksomheter er innkjøpsrelaterte, sier det seg selv at verdien av innkjøp som en katalysator for å redusere kostnader er betydelig. Besparelsene hentes ut raskt, og går rett på bunnlinjen! Aktiv og tidlig deltagelse fra innkjøp, kombinert med en strukturert og analytisk innkjøpsprosess, sikrer at du får konkurransedyktige vilkår. Ofte kan dette gi besparelser i størrelsesordenen 20–30 %, fortsetter Nome.

I tillegg til direkte kostnadsbesparelser vil en god innkjøpsorganisasjon kunne skape ytterligere merverdier. Ved å ha tett dialog med leverandører og en forståelse av trender og innovasjoner i leverandørmarkedet, vil innkjøp kunne bidra til mer effektiv drift og kunne akselerere endringer og innovasjon.

Tre viktige faktorer for å realisere potensialet

- Som følge av at det generelt underinvesteres i innkjøpsfunksjonen, ser vi et stort, uforløst potensial innenfor innkjøp, legger Nome til.

Strategisk innkjøp er en kontinuerlig prosess, der formålet er å forbedre og re-evaluere innkjøpsaktivitetene for å oppnå lavest mulige totalkostnader — ikke bare de laveste prisene. Det vil også bidra til økt verdiskapning.

- I det daglige arbeidet, er vår erfaring at det strategiske perspektivet ofte nedprioriteres. Daglig drift og operasjonelle aktiviteter prioriteres først — på bekostning av mer strategisk arbeid med tilhørende forbedringstiltak.

En mer strategisk tilnærming til innkjøp, der innkjøp løftes fra dagens støttefunksjon til en strategisk premissgiver i virksomhetene, er helt avgjørende for å kunne realisere potensialet på innkjøp. I dette arbeidet mener Nome det er tre viktige faktorer som bør prioriteres.

1.Bruk av digitale verktøy for å støtte det strategisk innkjøpsarbeidet

2.Investering i ressurser og kapasitet til innkjøpsfunksjone

3.Tilrettelegging for og videreutvikling av strategisk kompetanse

- Heldigvis finnes det gode og brukervennlige verktøy for strategisk innkjøp som kan kompensere for begrenset kapasitet og kompetanse. Dette er typisk en mindre investering som både frigjør tid og forbedrer lønnsomheten, avslutter Nome.

