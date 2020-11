99x fikk Boligmappa på beina

Boligmappa har jobbet sammen med Sri Lankiske 99x i siden oppstarten i 2011.

Daglig leder Erling Olaussen forteller at det startet med at Boligmappa trengte nok utviklingskapasitet til å etablere tjenesten, men at det nystartede selskapet ikke hadde råd til å ansette nok norske utviklere. Litt tilfeldig, via partnere, kom Boligmappa i kontakt med 99x på Sri Lanka.

– I dag har vi 20 utviklere hos 99x på Sri Lanka. De gir oss kraft til å utvikle Boligmappa som den digitale plattformen det har blitt – for alle aktører innenfor bygg og eiendom. I starten hadde vi kun utviklingsressurser på Sri Lanka. De siste årene har vi også ansatt teknologer i Norge, sier Olaussen.

Boligens servicehefte

Daglig leder i Boligmappa, Erling Olaussen.

Boligmappa ble startet for snart ti år siden for å løse problemer knyttet til dokumentasjon på bygg og boliger: For håndverkere var det tungvint og tidkrevende å utarbeide, sende og lagre dokumentasjon på utført arbeid. Boligeierne, på sin side, klarte i liten grad å ta vare på dokumentasjonen over tid. Den dagen man fikk bruk for den, for eksempel ved et boligsalg, var dokumentasjonen borte.

I dag er det opprettet boligmapper på over 1,5 millioner hus, hytter og leiligheter, i tillegg til næringsbygg og offentlige bygg. Plattformen holder rede på 6 millioner dokumenter, på alt fra rehabilitering av bad til installasjon av elbil-ladere.

Alt som har et gårds- og bruksnummer har en boligmappe. Boligmappa samler data og dokumentasjon om alle bygg og boliger i Norge på ett sted. Informasjonen er tilgjengelig for eiere av bygget – når og hvor man trenger det.

Boligmappa er koblet til eiendomsregisteret, og er tilgjengelig for den som til enhver tid står registrert som eier. Det betyr at boligmappa automatisk overføres til ny eier ved et salg.

Her kan du lese mer om 99x

Kjenner norsk arbeidskultur

99x er et delvis norskeid IT-selskap med hovedkontor i Colombo. I Sri Lankas hovedstad har selskapet bygd opp et teknologi- og kompetanseselskap med snart 400 utviklere, prosjektledere, IT-arkitekter, UX- og AI-eksperter med mer. I 15 år har 99x hjulpet norske virksomheter med programvare- og systemutvikling og bidratt til kundenes vekst.

– 99x er unikt. Selskapet har nesten bare norske kunder. Det gjør at de har en veldig god forståelse for norsk arbeidskultur og den norske måten å jobbe på. Det gjør at 99x-konsulentene tør stille spørsmål og komme med egne forslag. I tillegg har vi samme humor og god takhøyde, sier Olaussen.

– Vi ser på oss selv som en forlengelse av våre kunders utviklingsteam. Sammen med kundene våre skal vi skape effektive digitale produkter, sier Dag Honningsvåg medeier og styreleder i 99x.

Medeier og styreleder i 99x, Dag Honningsvåg.

Han sier at 99x har lagt stor vekt på å forankre «norske» verdier i bedriftskulturen.

– Vi dyrker en flat, uformell og tillitsbasert organisasjonsstruktur med en stor grad av beslutningsmyndighet hos teamene som har kundekontakt. Det gjør at vi unngår misforståelser, feilkoding, språkvansker, stor gjennomtrekk av ansatte og hierarki, der sjefen er en utilgjengelig flaskehals, fortsetter Honningsvåg.

For å ivareta høy kvalitet i leveransene har 99x utviklet en «Winning Product»-metodikk som sikrer at tjenestene som lanseres er brukervennlige, effektive, skalerbare og kraftfulle.

I kombinasjon med spennende arbeidsoppgaver gjør det at de ansatte trives på jobb. Det gir en stabil organisasjon med ledere og ansatte og lav turnover. 99x har flere år på rad toppet kåringen «Best Workplace In Asia».

Les mer om 99x sin «Winning product» metodikk her