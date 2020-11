Et ikon i karbon

Året er 1950. Det har allerede gått 90 år siden Giovanni Panerai åpnet dørene til sitt verksted i Firenze, og familieselskapet er nå etablert som en mangeårig leverandør av dykkerur til den italienske marinen. For sivile er Panerai fortsatt et ukjent navn, men i det militære- og profesjonelle markedet har merket opparbeidet seg et godt renommé for sine patenter og tekniske innovasjoner.

Selskapets seneste nyskapning registreres som offisielt varemerke i Roma den 26. januar 1950. "Luminor" er et selvlysende tritium-basert materiale, som kan påføres urskiven og viserne for bedre lesbarhet under vann og i stummende mørke. Målet er å erstatte det kjemisk ustabile og sterkt kreftfremkallende radium-baserte pulveret "Radiomir", som ble patentert av Panerai i 1916.

Inspirert av navnet til det nye selvlysende materialet, introduserer Panerai neste generasjons dykkerur – Panerai Luminor. Modellen har en distinkt puteformet kasse av rustfritt stål, med kraftigere remfester og en patentert bro-formet kronebeskytter.

Les mer om Panerai Luminor Marina hos Urmaker Bjerke

Tradisjon møter innovasjon



70-årsjubileet for ikoniske Luminor er en begivenhet det er verdt å feire. Som en hyllest til arven fra 1950, introduserer Panerai i år en strøm av nye modeller hvor tradisjon smelter sammen med innovasjon.

Et av årets høydepunkter er den nye Panerai Luminor Marina Carbotech – 44 mm. Klokken viderefører historiske særtrekk som urskiven med sandwich-design, men fortidens selvlysende radioaktive materiale er byttet ut med moderne blå Super-LumiNova. Den puteformede kassen er umiskjennelig Panerai, men fremfor kaldt stål er materialet nå av den høyteknologiske sorten.

Med en uregelmessig gråsvart tekstur kan Carbotech nesten minne litt om damaskusstål. Det dreier seg imidlertid om et innovativt komposittmateriale, som er skapt ved Panerai egen forsknings- og utviklingsavdeling, også kjent som "Laboratorio di Idee". Under produksjonen formes lag på lag med karbonfibre sammen under trykk og kontrollert temperatur, hvor sluttproduktet både er lett og svært robust. Prosessen er gjenstand for en estetisk variasjon, som resulterer i at hver eneste klokke får et unikt uttrykk.

Egenproduksjon omfatter imidlertid ikke bare klokkens ytre. Hjertet i Luminor Marina Carbotech er det velprøvde kaliber P.9010, som er utviklet og produsert ved Panerais fabrikk i Neuchâtel, Sveits. Det selvtrekkende urverket består av totalt 200 komponenter, hvor balansen jobber taktfast med 28.800 halvsvingninger per time. Med to fjærhus har kaliber P.9010 en gangreserve på 3 dager – mer enn nok til å holde over helgen uten å trekkes.

I tråd med Panerais historiske arv som produsent av militære dykkerur, er Luminor Marina Carbotech beskyttet mot det våte element ned til 300 meters dyp. Tradisjonelt har klokkene fra Panerai blitt levert på robuste lærremmer, men PAM01661 leveres på en svart tekstilrem av materialet "Panerai Sporttech". Remmen er designet for å takle vann og tøffe tak, men en konvensjonell svart gummirem følger også med i boksen.

Panerai Luminor Marina Carbotech – 44 mm (PAM01661) har en veiledende pris på 145.200 kroner. Panerai Luminor-kolleksjonen kan kjøpes hos Urmaker Bjerke i Karl Johansgate 31 og på urmaker-bjerke.no.