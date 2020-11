Her kommer Oslofjordens mest spektakulære prosjekt

Mange nordmenn drømmer om å bo ved sjøen og ha sjøutsikt, men for de fleste er dette forbeholdt hyttelivet. Dette ønsket derimot Merkantilbygg å endre. Etter å ha undersøkt flere områder fant de til slutt en fantastisk tomt på Nesodden.

Spro er i dag bestående av hovedsakelig skog, men om få år vil dette være et sentrum for nye nesoddinger. I samarbeid med Link Arkitekter har Merkantilbygg utviklet et spennende boligprosjekt som blir bestående av næringseiendom, båthavn og viktigst av alt - leiligheter i forskjellige størrelser.

Det er planlagt mellom fire og fem hundre leiligheter på området. Størrelsene vil variere ut i fra om du kjøper 2, 3, 4 eller 5 romsleiligheter som vil være mellom 40 m2 og 150 m2. Noe som gjør det midt i blinken både for store og små familier.

Utsikt over Oslofjorden

Noe som gjør Spro Havn unikt er at alle leilighetene vil være vestvendt. Det betyr at hver eneste beboer får utsikt over Oslofjorden og innseilingen til hovedstaden. Hovedarkitekt for prosjektet, Geir Odd Målsnes i Link Arkitekter, røper på Spro Havns nettside at alle terrassene skal være et høydepunkt i seg selv:

“Uansett hvor på tomten man kjøper leilighet, så har alle store, solrike terrasser og den samme fantastiske utsikten syd- og vestover”

For å beholde de flotte naturområdene og kystlinjen som preger Spro i dag skal all parkering legges under bakken. På den måten blir det rikelig med plass både på land og til vanns for aktiviteter for store og små. Dette gjør at du vil få en følelse av at det er litt ferie hver dag.