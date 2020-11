Oslofjordens mest spektakulære prosjekt

Området heter i dag Spro og er et gammelt steinbrudd nede ved vannet som blir bygget om til Nesoddens råeste boligprosjekt.

De lekre leilighetene vil bli liggende vestvendt rett ved strandkanten, langs veggen opp mot toppen av åsen og vil ha panoramautsikt over innseilingen til Oslo. Se for deg at du nyter morgenkaffen med utsikt over Oslofjorden, med strandkanten bare et steinkast unna. Mange forbinder denne tanken med hyttelivet, men når boligprosjektet Spro Havn ferdigstilles kan dette bli din nye hverdag.

Uansett hvor på tomten man kjøper leilighet, så har alle store, solrike terrasser og den samme fantastiske utsikten syd- og vestover Geir Odd Målsnes i Link Arkitekter

Spro Havn kombinerer det beste av alle verdener; havet, naturen og kort vei til Oslo. Byggeprosjektet vil bli et nytt knutepunkt på Nesodden, og vil ha barnehager, skoler og matbutikk lett tilgjengelig. Det er planlagt mellom 4-500 leiligheter, restauranter og kafeer langs bryggekanten, og ulik næringsvirksomhet. For de som liker båtlivet, så vil det bygges 300 båtplasser langs den nybygde moloen.

Leilighetene i Spro Havn vil alle være vendt mot havet og variere i størrelse. Du kan kjøpe 2, 3, 4 og 5 romsleiligheter som er mellom 40 m2 og 150 m2. All parkering legges under bakkenivå, slik at det blir store friluftsområder direkte tilknyttet boligprosjektet.

Området tilbyr flotte turer på strender og svaberg. Spro Havn grenser også til Nesoddmarka der det er godt markerte stier og løyper hele året. Beliggenheten ved sjøen inviterer til en mengde aktiviteter som padling, svømming, fiske og alle former for båt- og sjøliv.

For de som er kjent på Nesodden så er Spro et naturrikt område med kort vei til Nesoddtangen, Fagerstrand og Drøbak, både med bil og kollektivtransport. Drøbak, som er en perle i seg selv, har et bredt utvalg av butikker, restauranter og Vinmonopolet. Når Spro Havn står ferdig om 3 til 5 år, planlegges det nye fergeforbindelser direkte fra Spro til Aker Brygge og Lysaker.

I dag går det både hurtigbåt og ferge til Nesoddtangen, med hyppige avganger. Hurtigbåten tar kun 15 minutter. så det er kort vei inn til byen. Når du går i land på havnen står bussene klare til å ta deg videre innover på tangen, og omvendt.