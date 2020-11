Ønsket seg mer fra regnskapsføreren

For ganske nøyaktig ett år siden tok selskapet Making View kontakt med regnskapsføreren sin, og etterspurte mer funksjonalitet og mer innsikt fra regnskapssystemet.

Regnskapsbyrået tok utfordringen og endte samtidig med en helt ny løsning for hele kundemassen.

Teknologibevisst kunde

– Det var kunden som tok initiativ til byttet. Vi hadde lenge ført regnskap med Mamut for alle kundene våre, men Making View ønsket seg mer ut av systemet, forteller Olav Kjøs, oppdragsansvarlig i Økonomipartner Hamar AS.

Kunden var Making View, et VR-selskap som i ti år har jobbet med rådgivning og utvikling av konsepter og teknologi innen virtual reality-feltet.

– Making View ønsket et system som var åpent og skybasert slik at de enkelt kunne følge med selv, og som ikke minst kunne by på langt bedre prosjektoppfølging, forteller Kjøs.

Etter å ha vurdert flere alternativer landet Økonomipartner og Making View til slutt på Tripletex. Avgjørende for valget var bedre prosjektoversikt med god kontroll på kostnader og inntekter, og smidig håndtering av fakturaer, lønn, utlegg og reiser.

Making View viser vei

I Making View har de gjort det til en vane å ligge i forkant, både når det gjelder utvikling av nye tjenester og rigging av egen organisasjon.

– Vi er et litt underlig selskap. Vi har holdt på i ti år mens vi ventet på at VR-greiene skulle ta skikkelig av, sier Are S. Vindfallet, daglig leder i Making View.

Han forteller at de ved siden av utviklingsarbeidet har hatt mange konsulentoppdrag for virksomheter som ønsker hjelp med å utnytte mulighetene som finnes i VR. Dette vil det imidlertid bli mindre tid til framover, nå satses det for fullt på nye tjenester og nye markeder.

Lagt til rette for vekst

Med et nytt økonomisystem på plass blir det enklere for selskapet å holde oversikt på prosjekter, timebruk, kostnader og inntekter. Og selv når kundemassen vokser kan faktureringen gå mer eller mindre av seg selv.

– Overgangen til Tripletex har gått fint, og vi er fornøyd med valget, sier Vindfallet.

Regnskapsføreren er også fornøyd, og forteller at selv om Making View var først, er de ikke lenger alene.

– Making View var de første hos oss som brukte Tripletex. Nå har vi mange av de, og på sikt skal alle kundene våre over.

