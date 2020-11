Tufte Wear økte salget i nettbutikken med 150 prosent

De er vant til å måtte være på offensiven. Som en relativt liten aktør i sportsbransjen, er Tufte Wear kompromissløse på produktkvalitet og kundebehandling. Slagordet «Work hard. Feel good» kunne trolig ikke passet bedre.

Distribuerte smittevernutstyr fra Kina

En utfordrer som ikke får noe gratis. Det er sånn Tufte Wear beskriver seg selv. Innenfor sportsbransjen er det tre–fire store kjeder, og en god del mindre aktører som kniver om beinet for å komme inn i de store sportsbutikkene.

Gründer og daglig leder Per Øyvind Jacobsen forteller at de var heldige som hadde valgt et system som også var godt rigget for den store omveltningen i mars.

– Det som slo ut veldig positivt for oss, var at vi hadde en helt ny nettbutikk og et logistikksystem som var oppe og gikk. Vi hadde en bra set-up. Alt funket og var skalerbart. Da folk sluttet å gå i butikker, fikk vi likevel en kjempevekst som vi faktisk hadde mulighet til å håndtere, forteller han.

De så også hvor viktig det var å ha et godt kontaktnett. Det skulle vise seg å gi uante muligheter i en pandemi.

– Det at vi var godt rigget, gjorde at vi veldig raskt kunne snu oss rundt og skaffe smittevernutstyr av meget god kvalitet. Vi fikk tak i materialer og varer som få andre klarte å skaffe. På kort tid klarte vi å distribuere smittevernutstyret fra Kina til Norge. Det var veldig meningsfullt å kjenne at vi bidro til fellesskapet.

Om Tufte Wear Tufte Wear selger tur- og fritidstøy til butikker og privatpersoner i Norge og utlandet. De omsatte for 61 millioner i 2019 og teller 17 ansatte. 14 sitter i Norge og tre jobber med produktutvikling og kvalitetskontroll i Kina.

150 prosent vekst i nettbutikken

Utover våren begynte innsalget til leverandører å blomstre igjen. Økonomisjef Astrid Volldal er ekstremt stolt av at de ikke bare har klart å beholde leverandørene, men også klart å skaffe nye.

– Og det til tross for at vi ble nødt til å vise frem kolleksjonene våre via en skjerm. Det er vanskeligere å selge inn kvalitetsprodukter når du ikke får sett fargene og kvaliteten med egne øyne. Men jammen fikk vi det til!

Også dialogen med bedriftskundene har blitt bedre enn hva den var før.

– Vi var jo i en usikker posisjon vi også, men strakk oss for å komme kundene våre i møte. Noen trengte betalingsutsettelse, andre trengte å få delleveringer. Det hadde aldri vært mulig i et tungrodd system. Med de løsningene vi har, har det ikke vært vanskelig i det hele tatt, forteller hun.

Daglig leder Per Øyvind Jacobsen istemmer, og gir honnør til Volldal som har brettet opp ermene og jaget nye muligheter. Bransjen deres har vært, og er fremdeles, i en krevende omstilling.

Gründer og daglig leder Per Øyvind Jacobsen

– Det kommer jo en tid etter korona også. Da skal folk fortsatt ha gode produkter, bare at de kjøper det på andre måter. Vi har hele tiden tenkt: Er det noe vi kan gjøre? Snu om på? Det var aldri et alternativ å roe ned for å kutte kostnader, sier Jacobsen.

I tillegg til en all-time-high i april, med firedobling av salget, ligger de dessuten an til en vekst på 150 prosent i nettbutikken for 2020. Sjefen sjøl er fornøyd med at alle har gitt det lille ekstra.

– Det har vært gøy å se at vi klarer, i en sånn krise, å motivere oss selv og hverandre til å få frem det beste i oss. Og gjøre de grepene og den innsatsen som skal til, sier Jacobsen.

Får solgt dobbelt opp når det egentlig er utsolgt

Volldal mener at det å ha “en levende programvare”, altså et tilgjengelig system som alltid er oppdatert, er en forutsetning for å kunne utvikle seg som bedrift. Selv lager hun og tilpasser rapporter som de ansatte bruker for å ta beslutninger. Og hun har selvfølgelig en egen favorittrapport.

– Vi har kalt den “tilgjengelig for levering”. Jeg ser ikke bare hva som er på lageret, men også hvem som har salgsordrene, hvem som står på innkjøp, hva som skal ut nå og hva som er fremtidig tilgjengelig. Dette kommer også opp når vi legger inn nye salgsordre.

Iblant har de for eksempel en kunde som ønsker å bestille 20 plagg. Hvis det da er en annen kunde som har reservert det samme, tar hun kontakt med selgeren det gjelder for å høre om det er mulig å gjøre en endring.

– Istedenfor å tenke at “nei, den er solgt”, så får vi kanskje solgt dobbelt opp!

Forlenger julehandelen med levering på dagen

På den norske nettbutikken kan kundene betale med Klarna eller Vipps. For kunder i utlandet har de en løsning for internasjonal kortbetaling. Før jul åpner Tufte Wear opp for en ny måte å få levert produktene enda raskere på.

– Porterbuddy er vel de raskeste på varelevering akkurat nå. Da kommer varene på døren samme dag. Det er også en måte å få forlenget julehandelen på, og gagner både oss og kundene våre, forteller Jacobsen.

De har også gjort det enda enklere å bytte og returnere.

– Vi skal gjøre det enkelt for kundene våre, både bedrifter og privatpersoner. Vi er en merkevare folk stoler på. Det er veldig trygt å handle hos oss, men vi jobber hele tiden med å gjøre det enda smidigere og raskere.

Han tror at mange har fått et spark bak med tanke på å jobbe mer digitalt. Der bedrifter har hatt “digitalisering litt på si”, eller tenkt at de “snart skal gjøre noe med det”, har det for alvor blitt essensielt å være på nett i 2020. Og i årene fremover.

– Hvis ikke du har en soleklar digital strategi for 2021, så er du for seint ute.

