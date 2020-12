CFO er konsernsjefens viktigste rådgiver

Analyse og strategi, forbedring av premissene for avdelingens struktur, og ny teknologi som fornyer og forenkler arbeidsoppgaver og prosesser. Det er blant de viktigste oppgavene på CFOs bord.

– Det viser innsikt fra ledende analytikere i Gartner Group, og resultatene fra en undersøkelse vi selv har gjort i det norske markedet, sier Ove Jørgen Carlsen, CEO i Xledger Norge.

Undersøkelsen han henviser til ble gjennomført i oktober og november 2020 og inneholder svar fra over 200 ledere og økonomieksperter. Syv av ti var CEO og CFO, resten hadde andre roller i økonomiavdelingen.

– Oppsummert kan vi si at økonomilederes største utfordringer handler om hvordan håndtere flere krav og ansvarsområder, og det å lykkes med å innføre bedre forretningssystemer, sier Carlsen.

Kjennetegn på den moderne CFO

Økonomiledere har tydelige meninger rundt hvilke holdninger og prioriteringer som ligger i egen rolle i årene som kommer. Et tydelig trekk er at CFO anser seg selv som viktigste rådgiver for CEO.

– Arbeidsoppgaver må knyttes tettere til virksomhetens overordnede mål, økonomiledere må kunne mer om de fleste områder, og teknologi muliggjør digitalisering og transformasjon av økonomiavdelingen, sier Carlsen.

For å komme dit må tid frigjøres slik at mer kan leveres med færre ressurser. Automatisering er en megatrend. I denne undersøkelsen svarer flere at økonomiavdelingen er godt i gang med dette.

Bekreftes av tre norske CFOer

I september 2020 samlet Carlsen tre CFOer til en samtale om hvordan deres ansvarsområder endrer seg: En tydelig oppsummering fra samtalen var at fremtidens CFO må ha kunnskap om nær alle fagfelt i virksomheten. Særlig viktig er det å prioritere data og analyse, bidra inn i forretningsutviklingen, ta i bruk teknologi for å automatisere og effektivisere, og jobbe iherdig med å endre rammene for egen avdeling slik at det blir enklere å fylle rådgivningsrollen ovenfor toppleder.

– Vi opererer globalt og behøver derfor ekspertkompetanse på mange fagområder for å vite at vi alltid møter krav, og overholder lover og regler i hvert marked. Det krever store ressurser fra vår side. Hovedutfordringen er å finne den riktige balansen mellom innhenting, tolkning og videreformidling av datamengdene som skal skape beslutningsgrunnlagene på tvers av virksomheten, sier Aleksander Bugge, som Finance Manager i KANFA, et ingeniør- og designfirma som er eid av TechnipFMC.

– Økonomiledere må kunne mer om de fleste områder, og teknologi muliggjør digitalisering og transformasjon av økonomiavdelingen, sier Ove Jørgen Carlsen i Xledger Norge. Her sammen med Thomas Thue i UECC, Martin Mehus i Malling & Co og Aleksander Bugge i KANFA.

Økonomi og regnskap er blitt IT

Uttalelsene ble støttet av Thomas Thue i rederiet UECC som frakter kjøretøy i Europa.

– CFOer jobber nå stadig mer med forretningsutvikling, strategi, kommersielle prosjekter på tvers av landegrenser, og forbedringer på de ulike driverne for utvikling av virksomheten. For å få tid til endring må vi ha systemer som gir kontroll på kjernevirksomheten, og hele tiden jobbe med kostnadskontroll og forbedringer. Støtten vi nå gir konsernsjef og styret strekker seg langt utover de tradisjonelle rammene til økonomiavdelingen, sa Thue.

Martin Mehus i forvaltningsdelen av eiendomshuset Malling & Co har kommet langt i endringene, og er avanserte i bruken av teknologi for å oppnå målene.

– Vi er opptatt av å redusere antall systemer og bruke tjenester i skyen. Det er viktig å bruke API-er for å få systemene til å snakke sammen, slik at vi kan kombinere dataene. Dessuten er vi godt i gang med å bruke roboter til å erstatte mye manuelt arbeid. Økonomi og regnskap er nå IT. Det var ikke mange CFOer som snakket med roboter for få år siden. Her har det nærmest skjedd en revolusjon, som bare vil forsterke seg, sier Mehus.

Fremtidens CFO

Bugge, Mehus og Thue har klare formeninger om hvordan egen rolle endres. Stikkordene handler om å bidra til å skape nye inntektsstrømmer og forretningsutvikling:

– CFO må ha fokus på likviditet, finans og kapitalstrukturer. Selv om de fleste virksomheter ikke er børsnoterte vil det allikevel være krav om mer kommunikasjon med eiere, investorer og finansinstitusjoner for å skape «buy-in» for den reisen man er på. CFO blir en merkevarebygger for å kommunisere trygghet og soliditet, sier Thue.

Mehus fremhever viktigheten av å ha kontroll på tallbasen og være dyktig på å forstå sammenhenger.

– Disse må diskuteres i ledergruppen og CFO er ansvarlig for kanskje den viktigste strategiske inputen. Systemene må opp i skyen og være tilgjengelig for medarbeidere overalt. Vi vil oppleve flere kriser som korona og beredskapen må styrkes. Systemene må kunne håndtere dette. Samtidig må vi ikke glemme at en CFO aldri skal miste kontroll på inntjening og likviditet. Ingen kan betale ut lønn med kundefordringer, sier Mehus.

Bugge er opptatt av hvordan CFO kan forbedre prosesser:

– Internt er det mange og tunge prosesser, og det blir viktig for CFO å ta aktivt del i å gjøre disse mest mulig effektive og lønnsomme. Eksternt er det viktig å ha en god forståelse for det totale bildet av markedet. Markedet vil alltid by på muligheter, men også risiko. Så risikostyring vil være et område som vil kreve betydelig innsikt og forståelse. Vi skal omfavne teknologi på nye måter, jobbe med struktur og alltid ha gode analyser i bunn.

