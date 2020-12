Snart kan du flytte jobb-pensjonen dit du vil

En av de store nyhetene er at du selv kan velge hvem som skal forvalte din aktive innskuddspensjon – for eksempel Nordnet, som er en av utfordrerne i pensjonsmarkedet.

Spareøkonom i Nordnet Bjørn Erik Sættem

– Egen pensjonskonto er etter min mening den største pensjonsnyheten i privat sektor siden obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

9 av 10 arbeidstakere vet ikke hva de nye reglene om egen pensjonskonto innebærer, viser en spørreundersøkelse som YouGov har gjennomført på vegne av Nordnet. Vi starter derfor med en enkel forklaring: De aller fleste arbeidstakere i privat sektor har en innskuddspensjonsordning på arbeidsplassen. Frem til nå har arbeidsgiver valgt pensjonsleverandør for alle ansatte. Fra februar 2021 kommer egen pensjonskonto, og da blir pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold etterhvert automatisk flyttet til din arbeidsgivers pensjonsleverandør. En annen nyhet er at du selv kan velge hvem som skal forvalte din jobbpensjon.

Egen pensjonskonto vil gi deg som jobber i privat sektor flere fordeler:

Lavere kostnader, siden pensjonsavtaler slås sammen.

Større fondsutvalg for deg som ønsker dette.

Bedre oversikt over din pensjon.

Fordelene du kan få avhenger selvfølgelig av pensjonsleverandøren du velger.

Ansatte i stat og kommune er ikke omfattet av de nye reglene for egen pensjonskonto. Ei heller innskuddspensjonsavtaler som er under utbetaling eller fripoliser.

Egen pensjonskonto forklart på 1 1/2 minutt

Du kan snart velge Nordnet for din jobb-pensjon

De nye reglene gir deg også økt valgfrihet, og det er vi i Nordnet glade for.

– Vi vet at mange av våre kunder klør i fingrene etter å kunne forvalte pensjonen sin, og selv kunne velge hvilke fond pensjonen deres skal plasseres i. I Nordnet har vi som kjent Norges største utvalg av fond og ETFer – over 800 fond og over 1000 ETFer. Alle disse vil være tilgjengelige på din pensjonskonto hos Nordnet. Enkeltaksjer er ikke tillatt, ifølge loven, og det er kanskje like greit – av risikohensyn, sier spareøkonomen.

Nordnet vil også tilby en alderstilpasset spareprofil for deg som ikke vil velge fond selv. Denne spareprofilen vil ha en litt høyere aksjeandel og en litt senere nedtrapping enn konkurrentene, i god Nordnet-stil. Dette for å øke forventet langsiktig avkastning for kundene.

Hvem bør velge selvvalgt leverandør?

De fleste av de 1,5 millioner arbeidstakerne som blir berørt vil neppe ta et aktivt valg med pensjonen sin, og dermed forbli hos arbeidsgivers pensjonsleverandør. Det er selvsagt helt greit, så lenge det er et bevisst valg. Du får uansett med deg en viktig fordel med egen pensjonskonto, nemlig lavere kostnader ved å slå sammen flere avtaler.

– Jeg mener likefullt at det er mulig for bevisste kunder å få høyere pensjon ved å ta et aktivt valg med pensjonen sin. Fortrinnsvis ved å øke aksjeandelen i pensjonssparingen sin – og dermed få en høyere forventet avkastning på lang sikt. I dag ligger gjennomsnittlig aksjeandel i innskuddspensjonsporteføljene på ca. 60 prosent, ifølge tall fra Finans Norge. Det mener jeg er for lavt. Husk på at mesteparten av pensjonsutbetalingene til nordmenn kommer fra folketrygden, og denne er i realiteten en sikker statsobligasjon. Dermed kan du ta betydelig aksjerisiko med annen pensjonssparing, både jobbpensjon og privat sparing, uttaler Sættem og legger til:

–Noen aktive og interesserte kunder mener også at de vil kunne oppnå bedre resultater ved å velge fond selv. Tilhører du denne gruppen bør du velge en leverandør med et godt utvalg av fond og ETFer.

Han er heller ikke spesielt imponert over avkastningen til standard-spareprofilene til pensjonsforvalterne de siste årene:

– En årsak til at avkastningen de siste 3, 5 og 10 årene til de mest brukte spareprofilene er svakere enn et globalt aksjeindeksfond er selvsagt at aksjeandelen kun er 60 prosent i snitt. Det er helt greit, siden risikoen har vært lavere med en andel renter i porteføljen. En annen årsak er imidlertid at de fleste spareprofilene er valutasikret, noe som har vært lite gunstig de siste årene grunnet kronesvekkelse. En tredje årsak er at de aktive fondene i spareprofilene ikke har gitt meravkastning. Det kan sees ved å sammenligne avkastningen på norskpensjon.no i de aktive spareprofilene i ett selskap med tilsvarende indeksprofil med samme aksjeandel fra samme selskap, forklarer spareøkonomen.

Kostnadsberegning ved å velge selvvalgt leverandør

Det er laget en spesialregel når det gjelder kostnader for deg som går for selvvalgt leverandør: I dagens innskuddspensjonsordning er det arbeidsgiver som betaler administrasjons- og forvaltningskostnader for de ansatte som jobber i bedriften i dag. Velger du pensjonsleverandør selv vil du betale forvaltningsgebyret hos den nye leverandøren, men arbeidsgiver må betale deg en standard kompensasjon som tilsvarer forvaltningsgebyret arbeidsgiver ville betalt om du hadde blitt i standard forvaltningsprofil hos arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Spareøkonomen forklarer:

– Velger du en forvaltning som er billigere enn det du mottar i standardkompensasjon, typisk indeksfond, beholder du differansen selv. Beløpet vil gå til økt pensjonssparing. Velger du en dyrere forvaltning (typisk aktive aksjefond – for å forsøke å oppnå en høyere avkastning), vil du måtte dekke differansen selv. I praksis skjer dette ved et trekk i dine månedlige pensjonsinnskudd.

Viktige frister: 1. februar og 1. mai 2021

Fra 1. februar kan du flytte din aktive innskuddspensjon til en annen leverandør, for eksempel Nordnet. Gjør du dette, vil også dine eventuelle pensjonskapitalbevis automatisk bli flyttet til Nordnet fra mai 2021, så fremt du ikke har reservert deg mot denne flyttingen.

Når du som arbeidstaker har fått informasjon om dine pensjonskapitalbevis (som alle vil få senest i februar 2021), har du tre måneder på deg til å bestemme om du ønsker å reservere deg mot «tvangsflytting» av disse eller ikke. Denne fristen er satt til 1. mai 2021.

– I mellomtiden anbefaler jeg alle å logge seg inn på norskpensjon.no og sjekke dine pensjonsavtaler og hvor mye du kan forvente å få i årlig pensjonsutbetaling.

Vi kommer jevnlig til å sende ut informasjon om egen pensjonskonto til våre kunder i tiden fremover.