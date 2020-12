Spektakulær hyttebygging i havgapet

– Hyttene ser selvsagt spesielle ut, men de er nesten enda mer spesielle å bygge. De er bygget på stedet, og bygget i storm, forteller en leende Svein Helge Vestre, byggmester og daglig leder i Duco AS.

Flokehyttene er bygget på en værutsatt odde, uten å gjøre store inngrep i naturen. Hyttene har fått mye oppmerksomhet i inn- og utland på grunn av en oppsiktsvekkende arkitektur og beliggenhet, men også selve byggingen var til tider spektakulær. Enkelte dager hadde håndverkerne et stort publikum som bivånet arbeidet.

– Denne typen prosjekter er veldig krevende, men det er også dette vi har lyst til å drive med, sier Vestre.

Han leder et byggefirma som etter hvert har blitt kjent for å takle ambisiøse prosjekter, og forteller at målet alltid er å levere håndverk som imponerer. Da kunne de de ikke takke nei da turistforeningen kom med en utfordring som Flokehyttene.

Ettertraktede spesialister

– Vi har siktet høyt og vært opptatt av å levere håndverk av ypperste merke siden starten, og nå er vi så heldige at kundene kommer til oss med disse litt mer spesielle prosjektene, sier Vestre.

Ordrebøkene var fulle også i mars, og byggefirmaet har snekret og bygd mer eller mindre ufortrødent gjennom hele 2020. Når regjeringen i tillegg oppfordret til å bruke håndverkere, og mange måtte sette ferieplanene på vent opplever Duco og Vestre at etterspørselen etter tjenestene deres bare har gått en vei – opp.

– Folk er nok mer hjemme enn vanlig og har kanskje feriepenger til overs. Da er det veldig hyggelig at de ringer til snekkeren sin, selv om vi kanskje ikke har så mye ledig tid som de forventer, forteller han.

– Trenger ikke kunne alt

Helt upåvirket er de imidlertid ikke. Pandemien har blant annet gjort tilgangen på varer og materialer som trengs til byggingen vanskeligere. Kombinert med kompliserte prosjekter og forventningsfulle kunder er det mer enn nok å henge fingrene i.

– Vi skal være blant de beste på det vi leverer, men vi har ikke tid til å jobbe med alt eller vite alt. Folk snur seg til oss for vår kompetanse, så vi snur oss også til andre når vi har behov for deres kompetanse. Så jeg har ikke viet regelendringer eller MVA-frister en tanke. Det er vi helt trygge på at OM Regnskap tar seg av.

– Og det gjør vi, forsikrer Vibeke Sørensen, daglig leder i OM Regnskap, som er Duco sin regnskapsfører.

Tillit til fagfolk

– Duco er en voldsomt spennende kunde å ha. De tilhører en tradisjonell bransje, men skiller seg ut, de er ambisiøse og de vil noe. Vi prøver å bidra med det vi kan for å spille de gode. I tillegg vil vi jo levere mye av det samme til våre kunder som Svein Helge vil levere til sine kunder. Vi vil skape trygghet og bruke kompetansen vår til å levere råd og tjenester av høy kvalitet, sier Sørensen.

Svein Helge Vestre i Duco AS og Vibeke Sørensen i OM Regnskap.

– Som da dere ringte meg for noen måneder siden og foreslo at vi burde bytte økonomisystem til Tripletex. Da stoppet jeg dere ganske tidlig og sa at hvis dere mener at det er riktig for oss, da stoler jeg på det. Når vi får råd derfra så er vi trygge på at det er gode råd. Det var bare å sette i gang, forteller Vestre.

Siden gikk det slag i slag, og 1. november var Duco for fullt i gang med et nytt økonomisystem for hele bedriften.

– Mye enklere

– De er jo interessert i å forstå prosjektene sine, interessert i å se hva som er mest lønnsomt, og aktivt bruke tallene og informasjonen som finnes. En bedrift som er såpass interessert og oppegående og i tillegg kan gjøre en del oppgaver selv, måtte absolutt gå videre med det verktøyet som Tripletex er, forteller Sørensen om bakgrunnen for anbefalingen.

– Før måtte vi skrive ut ting og fysisk flytte papirer rundt. Det var både tidkrevende og lett at noe forsvant på veien. Vi har også fått en helt annen oversikt over prosjektene enn det vi hadde før. Alt av påløpte timer, kostnader og lignende er samlet i et eget dashbord. Tidligere visste vi ikke hva som var til forfall en gang, sier Vestre.

Han forteller at de også fører arbeidstimene sine i samme system, noe de tidligere hadde i en separat løsning.

– Nå håndterer vi alt i Tripletex, og bruker appen til alt fra timeføring til å ta bilder av kvitteringer for utlegg. Det er helt supert for de som jobber ute på prosjektene, sier Vestre.

Alt ligger med andre ord til rette for enda flere spennende prosjekter fra Duco, og Vestre kan røpe at de har store ting på gang:

– Vi er på sporet av noe utrolig spennende. Det er et eksempel på hvilken vei vi ønsker at boligutviklingen skal gå, spørsmålet er bare om Haugesund er klare for det.

