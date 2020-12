Spennende investeringsmulighet i sykkelmarkedet

Interessen for sykling er høy både blant nordmenn og i resten av verden, og mange bruker sykkelen som fremkomstmiddel hele året. Både i Norge og andre nordiske land er det svært varierende vær gjennom vintersesongen. Da er det tungvint å måtte sykle på piggdekk seks måneder i strekk. I 2015 fikk noen studenter ved NTNU en idé for å hjelpe helårssyklistene, og i dag blir deres modulære dekk med utski­ftbare overflater solgt i både inn- og utland.

– I 2020 har etterspørselen oversteget vår evne til å produsere og vi ble utsolgt allerede i starten av sesongen. Det viser at vi nå har et unikt og godt produkt med stort markedspotensial, sier Paul Amundsen, daglig leder og grunnlegger av reTyre.

Attraktiv investeringssektor

Nå som reTyre er i en skaleringsfase er det perfekt timing for investorer å ta del i det norske dekkeventyret. Nå øker selskapet produksjonstakten og henter inn vekstkapital for å etablere seg internasjonalt. reTyre driver også med langt mer Deep Tech i dekkindustrien enn deres praktiske glidelåsdekk skulle tilsi. Med 30 millioner i FoU midler fra EU og Norge, og partnere som SINTEF, har selskapet tatt patent på en disruptiv produksjonsmetode som kan produsere dekk mer lønnsomt, effektivt og bærekra­ftig, og i 100% resirkulerbare materialer.

– Vi etablerer nå et resirkulerbart dekksystem med panteordning, der slitte overflater kan støpes om til nye. Systemet er modulært, men veldig annerledes enn dagens produkter, sier Amundsen. Årlig kastes det 30 millioner dekk i Storbritannia alene, og et gjenbrukbart system der sparer miljøet for 44.000 tonn gummi. Vår produksjonsmetode reduserer også materialbruken med opp mot 20 prosent, fortsetter Amundsen.

Sykkelbransjen opplever enorm vekst som drives av økende etterspørsel for elsykler, som er segmentet reTyre har siktet seg inn mot. Det er forventet at 130 millioner elsykler vil bli solgt over de neste 3 årene.

– Den disruptive forretningsmodellen vår med dekk som danner en plattform med gjentakende inntekter ved salg av overflater gir en unik lønnsomhet i dekkindustrien. Med en god timing og høy produktmarked-fit tar selskapet sikte på å oppnå en solid markedsandel, avslutter Amundsen.

reTyre har allerede flere sterke partnerskap med blant annet Buddy Bike og XXL. Samtidig har de fått med seg tidligere proffsyklist, Dag Otto Lauritzen, som ambassadør.

– reTyre er en flott innovasjon. Jeg vil si at et produkt som kan få folk som ikke ser på seg selv som syklister til å begynne å sykle mer, er en fantastisk oppfinnelse. reTyre gjør det mulig for alle, uansett tidligere erfaring, å raskt og enkelt skifte dekk på sykkelen sin. Jeg synes det er flott at et slikt produkt endelig er på markedet, mener Lauritzen.

– Gjennom en lang sykkelkarriere har jeg sett mange innovasjoner på sykkelen, men jeg hadde aldri tenkt spesielt nøye over hvilken rolle dekket har for sykkelopplevelsen i hverdagen før jeg kom over reTyre. Nå som årene som proffsyklist er bak meg, stoler jeg på reTyres brukervennlighet og lettvinthet for å sko sykkelen til vekslende norsk vær. Sykling i sesongovergangene har aldri vært enklere.

