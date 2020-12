Slik blir du «eiendomsinvestor» uten å eie

Å bli «eiendomsinvestor» uten krav til høy egenkapital, uten plunder og heft med kjøp og salg eller leieboere, uten risiko. Det er for godt til å være sant. Hvor er det med liten skrift?

Selvsagt er det ulemper, som at investeringer aldri er risikofrie, men det er uomtvistelig at crowdfundingplattformen Monner Crowd har senket terskelen for å bli «eiendomsinvestor».

– Hos oss kan du bli «eiendomsinvestor» i løpet av et par minutter. Du registrerer deg med BankID og så kan du investere fra fra 1.000 kroner og opp til 20 prosent pr. lånekampanje, og inntil 1 million i året. Du slipper kjøps- og salgsprosesser- og omkostninger. Samtidig har vi senket risikoen for store tap, starter Marius Dybdahl, kommersiell leder i Monner.

Dybdahl understreker at det strengt tatt ikke er snakk om å bli eiendomsinvestor, men om å investere i lån til eiendomsutviklere. Avkastningen er renter fra lånet.

Eiendomsinvestering uten heft

Vi nordmenn elsker vårt hjem, og mens vi synker ned i sofaen og lurer på om vi trenger nytt bad, nytt kjøkken, bare male noen strøk eller rett og slett ikke gjøre noen ting, stiger og stiger verdien på eiendommen(e) vår(e). Det har de i praksis gjort år for år siden begynnelsen av 1990-tallet.

Banker bankrenten: Marius Dybdahl, kommersiell leder, forteller at finansiering av eiendomsprosjekter via Monner Crowd har gitt en nettorente på 7,9 prosent p.a. Foto: ANNE VALEUR

Eiendom har over tid vært en svært lønnsom investering i Norge. Den modne investor har eksempelvis kunnet gå inn i eiendomsmarkedet gjennom kjøp av obligasjoner til eiendomsutviklere eller andre plasseringsinstrumenter. For vanlige folk har egen bolig og eventuelt boliger for utleie vært gode muligheter.

Imidlertid kan eiendomsinvestering på hobbybasis være slitsomt. Man må forholde seg til en rekke krav, som egenkapital, risiko for prisfall, lovkrav og potensielle problemer ved utleie. Nå er dessuten boligprisene så høye at veksttakten må falle, samtidig som nykjøp av boliger for utleie ofte ikke dekker renter og avdrag.

Kjent avkastning og månedlig utbytte

Men ved å plassere penger i crowdfunding av eiendomslån, kan folk flest tjene penger i eiendomsmarkedet. Siden 2018 har investeringer via Monner Crowd gitt en gjennomsnittlig avkastning på 7,9 prosent etter at konstaterte tap er fratrukket.

– Fordelen med å investere i prosjekter gjennom Monner Crowd er at renta er kjent og fast. Investeringene har ett års horisont og man får utbytte, det vil si renter utbetalt hver måned. Investerer man denne renta i nye prosjekter får man til og med renters rente. I snitt gir vi en avkastning fire til fem ganger bankinnskudd, fortsetter Dybdahl.

I dag ligger det flere åpne eiendomsprosjekter på monner.no/crowd, blant annet bygging av eneboliger i Bergen og kjøp av hybelleiligheter på Dal, nord for Oslo. Lån på plattformen blir ofte raskt fulltegnet, men Monner legger kontinuerlig ut nye lånekampanjer. Ferske fullfinansierte prosjekter inkluderer oppsetting av hytte på Geilo, kjøp av tomter og bygging av rekkehus i Trondheim og et leilighetsprosjekt på Madla.

Monner Crowd er en digital plattform som tilrettelegger for at du kan realisere enda flere eiendomsprosjekter. Løsningen er tilrettelagt for små- og mellomstore utviklere som trenger å finansiere eiendomsprosjekter mellom kr 5-30 millioner. Monner Crowd setter bedrifter i direkte kontakt med investorer, og kan også være en god løsning i kombinasjon med banklån. En digital plattform som setter bedrifter i kontakt med investorer. Over 300 millioner kroner formidlet via plattformen, og nesten 30.000 investeringer er gjennomført. Monner er et heleid datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Redusert risiko

– Det er alltid en nedside ved investeringer. Hva er risikoen?

– Vi har redusert risikoen på mange måter, svarer Dybdahl og utdyper:

– For det første. Siden investeringene ofte er sikret i fast eiendom med pant, reduseres risikoen for at alle pengene tapes. Dessuten deles prosjektene opp i ulike faser, som tomtekjøp, tilrettelegging, ulike byggetrinn, der hver enkelt fase finansieres. Med denne faseinndelingen får vi bedre oversikt over økonomien i byggeprosjektene underveis og unngår store, overraskende overskridelser som vanligvis oppdages når prosjektene nærmer seg ferdigstillelse.

Dybdahl legger til at Monner Crowd har muligheter for å tilrettelegge for tilleggslån eller refinansiering av lånene som utløper, om prosjektet skulle overskride tidsplanen.

– Da tilrettelegger vi bare for refinansiering av det enkeltlånet som utløper, ikke hele prosjektet, sier Dybdahl.

– Disse utbyggingsselskapene er ofte etablert for å håndtere de konkrete byggeprosjektene. Dermed blir det vanskelig å se om de har likviditet og erfaring til å lykkes. Hvordan håndteres denne risikoen?

– Hver lånesøknad blir nøye gjennomgått av våre saksbehandlere. Før lån blir godkjent og investorer kan tegne seg, er det gjort grundige analyser av prosjektets lønnsomhet, låntakeren, nøkkelpersoner i bedriften og egenkapitalgrad, svarer Dybdahl.

Lite tap

Alle tiltakene gjør at Monner Crowd hittil har hatt en tapsprosent på kun 0,5 prosent.

– Tapsprosenten er nok kunstig lav på grunn av dette er en ung finansieringsform i Norge, men selv om tapsprosenten skulle øke med 3-gangeren opp til 1,5 prosent, ville avkastning ligge på 6,4 prosent, fratrukket tap basert på historisk avkastning. Med en sparekontorente på 1,1 prosent, gir investeringen i eiendomslån 4–5 ganger høyere avkastning, legger Dybdahl til.

Monner Crowd var den første godkjente crowdfundingplattformen i Norge, og formidlet sitt første lån i februar 2018.

– Hva er dine beste tips for nye investorer som ønsker å gå inn i eiendomslån?

– Diversifisering er et nøkkelord også når man investerer gjennom Monner Crowd. Invester i flere lånekampanjer, i ulike typer prosjekter og invester over tid. Vurder også sikkerheten i de ulike prosjektene. Pant i fast eiendom har over lang tid vist seg å være god sikkerhet, avslutter Marius.

Gjennom Monner Crowds eiendomslån velger investorene selv hvilke prosjekter og bedrifter de ønsker å låne penger til. Innsatsen er fra 1.000 kroner til 1 million.

Gjennomsnittlig nettorente på monner.no er 7,9 % p.a. Avkastningen for investorer er avhengig av hvilken risiko man ønsker å ta og sammensetningen av lånene man velger å investere i. Dette får hver investor sin egen oversikt over på Monner.no. All investering medfører risiko for tap, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.