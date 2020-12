Reglene for 2021 som alle ledere må vite om

Ordningen med betalingsutsettelse forlenges

Betalingsutsettelse- og avdragsordningen for næringsdrivende og privatpersoner med betalingsproblemer som følge av koronasituasjonen er forlenget til 28. februar 2021.

Ordningen innebærer at det kan søkes om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav hvis man opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen.

Økte satser for tvangsmulkt

For 2021 øker satsen for tvangsmulkt til fra 117 til 119,90 kroner. Mulkten er som før 1/10 av ett rettsgebyr, som med andre ord også øker. Rettsgebyret øker fra 1 172 kroner til 1 199 kroner, i tråd med beregnet prisvekst for 2021.

Hvis man er opplysningspliktig i a-ordningen men ikke leverer a-meldingen innen fristen, eller leverer den med feil, kan man få tvangsmulkt for hver inntektsmottaker med feil. Mulkten løper helt til opplysningene er sendt inn eller til feilen er rettet. Tvangsmulkt i a-ordningen ble midlertidig stanset for en rekke frister i 2020. Dette startet opp igjen fra oktober 2020.

Rapportering av nye opplysninger i a-meldingen

Fra og med januar 2021 skal det rapporteres nye opplysninger i a-meldingen. De nye opplysningene omhandler arbeidsforholdet, utleggstrekk for skatt og pensjonsinnretning.

Utleggstrekk (skatt)

Fra og med januar 2021 må utleggstrekk (skatt) rapporteres i a-meldingen. Dette ble tidligere rapportert på skjemaet RF-1035 Oppgjørsliste for utleggstrekk.

Pensjonsinnretning

Fra og med januar 2021 må arbeidsgivere som oppfyller kravene i OTP-loven, oppgi pensjonsinnretninger som det er inngått tjenestepensjonsavtale med i a-meldingen.

Ansettelsesform

Fra og med januar 2021 må det rapporteres om ansettelsen er fast eller midlertidig på alle ordinære og maritime arbeidsforhold. Dette gjelder også arbeidsforhold som er avsluttet før 2021, men som medtas i a-meldingen i 2021 på grunn av f.eks. etterbetaling av lønn eller feriepengeutbetaling.

Årsak til sluttdato

Fra og med januar 2021 må det, på alle ordinære og maritime arbeidsforhold, rapporteres en årsak til at den ansatte er sluttet når det oppgis en sluttdato. Dette gjelder også på arbeidsforhold som er avsluttet før 2021, men som medtas i a-meldingen i 2021 på grunn av f.eks. etterbetaling av lønn eller feriepengeutbetaling.

Innsending av mellombalanse

Fra årsskiftet skal aksjeselskap og allmennaksjeselskap rapportere mellombalanse til Regnskapsregisteret. Lovendringen gjelder mellombalanse som grunnlag for disponeringer.

Disposisjonene kan ikke gjennomføres før mellombalansen er sendt inn via Altinn, og kunngjort av Regnskapsregisteret.

Mellombalansen er typisk ikke et komplett regnskap, men består av balanseoppstilling, vesentlige noter og revisjonsmelding for aksjeselskap som ikke har fravalgt revisjon. Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet trenger ikke å få revidert mellombalansene.

Endringer innenfor skatt og avgift

Fra 1. januar trer det i kraft en rekke endringer av regler og satser innenfor skatte- og avgiftsområdet. Her er noen av de viktigste:

Naturalytelser

Den skattefrie grensen for årlige, skattefrie gaver i arbeidsforholdet økes fra 2 000 kroner til 5 000 kroner. For å forenkle regelverket fjernes samtidig vilkåret om at gaven må gis som en generell ordning i bedriften. Dette gjør at gaver fra arbeidsgiver behandles mer likt som ytelser fra forretningsforbindelser, hvor det ikke har vært krav om at ytelsen baseres på en generell ordning.

Skattefri vaksine

Nå innføres skattefritak for influensavaksine som dekkes av arbeidsgiver. Fritaket skal gjelde generelt for vaksiner mot smittsomme sykdommer og pandemier med stor negativ virkning for samfunnet. Tidligere har arbeidsgivers dekning av influensavaksine har vært skattepliktig for den ansatte, med mindre vaksinen kunne anses som rettet spesifikt mot en helserisiko på den konkrete arbeidsplassen. Endringen trer i kraft fra januar 2021.

Skattefri fordel ved kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet

Den skattefrie fordelen ved ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet økes fra og med inntektsåret 2021. Dette er for å legge til rette for at flere ansatte skal kunne bli eiere i bedriften de jobber i. Maksimal skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer til underkurs i arbeidsgiverselskapet økes fra 5 000 til 7 500 kroner, og satsen økes fra 20 til 25 prosent.

Rapporteringsplikt for tildeling av opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap

Nå innføres det en plikt til å rapportere tildelingen av opsjoner til Skatteetaten. Dette er i forbindelse med opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap. Endringen har virkning fra og med januar 2021.

Utsettelse av tidfesting av merverdiavgift i bygg- og anlegg og verftsindustri

Entreprenører får nå muligheten til å vente med å fakturere kravene sine til arbeidet er fullført. Dette innebærer en tilsvarende utsettelse av tidfestingen av merverdiavgift, noe som bidrar til å redusere likviditetsbelastningen på selskapene i tilfeller hvor det er omtvistede krav.

Lav merverdiavgiftssats videreføres

Lav merverdiavgiftssats på 6 prosent videreføres til og med 30. juni 2021. Fra 1. juli 2021 er satsen 12 prosent.

Hold deg løpende oppdatert

Nyhetene over er bare et knippe av en rekke endringer som trer i kraft 1. januar. I tillegg trer det i kraft nye og oppdaterte lover og forskrifter gjennom hele året. Hvis man skulle holde seg løpende oppdatert ville man hatt tid til lite annet.

En fullstendig oversikt over alle nye lover, forskrifter og endringer finnes på Lovdata og regjeringens nettsider.