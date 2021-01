Endelig er de på plass i Økern Portal

Det var en stor dag for byggeier Oslo Pensjonsforsikring da Richard Groven kunne overlevere nøkkelkortet til Telias HR-direktør Wenche Mittet og Live Johansen, som har vært prosjektleder for flyttingen fra Telias side. Selskapet har overtatt rett i overkant av 20.000 kvadratmeter og skal nå flytte inn i løpet av første kvartal i 2021.

– Det er mye følelser og en stor dag for oss. Flyttingen er et stort prosjekt som vi har brukt mye ressurser på. Vi ser frem til å flytte inn. Det er mange spennende løsninger på både miljø- og teknologisiden som passer godt med vår profil, sier Wenche Mittet.

Hun fremhever at flyttingen og det nye bygget er et viktig virkemiddel for å skape Norges råeste arbeidsplass, og neste generasjons telekom-selskap.

– Vi skal vokse i en bydel som skal vokse sammen med oss. Det skaper en følelse av at vi alle er med på å skape noe nytt, og at vi er der det skjer. Økern Portal vil dessuten være et fantastisk sted å invitere kunder og partnere til, og vi håper og tror at våre ansatte vil føle en stolthet, fortsetter hun.

Live Johansen og Wenche Mittet i Telia, sammen med Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring

Norges største utfordrer finner sin plass

Det var Mittet som også signerte overtagelsesprotokollen, som markerer at Økern Portal blir selskapets hjem de neste ti årene.

– Vi håper at Økern Portal i seg selv bidrar til å gjøre oss attraktiv overfor nye typer fagpersoner som har annerledes og spennende kompetanse. Det handler jo om hvor man har lyst til å være, sier Mittet.

Prosjektleder Live Johansen sier at posisjonen som Norges største utfordrer vil prege alt selskapet gjør når de nå samlokaliseres i Økern Portal. Hun har jobbet med flyttingen siden 2017. Kontrakten med Økern Portal ble signert i august 2018.

– Med alle ansatte samlet under samme tak skal vi bygge et felles hjem, med en felles kultur i et nytt kraftsenter. Dette vil bringe folk, produkter og tjenester tettere sammen. Utfordrerposisjonen vår skal gjennomsyre alt vi gjør i Økern Portal, både når det kommer til nye løsninger og måter å jobbe på, bærekraftperspektivet i alle valgene vi tar med tanke på møbler og materialer, og også i måten vi signaliserer hvem vi er på i våre nye lokaler.

Økern Portal er et fantastisk skue Illustrasjon: 3D Estate, Lark Landskap og Dark Arkitekter

Stolt byggherre

Økern Portal består av om lag 55.000 kvadratmeter kontorareal. I tillegg skal Norges første Radisson Red hotell reises vegg-i-vegg. Dette gjør at prosjektet totalt omfatter nær 80.000 kvadratmeter med kontorlokaler, hotell, konferansesenter, spisesteder, treningssenter og ulike servicetilbud. I tillegg til Telia er det klart at Digitaliseringsdirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, treningssenteret Studio Jobbsprek og kontorhotellet Tribe kommer til Økern Portal.

– Entreprisen ble underskrevet i oktober 2018. Det at bygget står klart så raskt er nærmest ekstremsport av entreprenøren Vedal, Stema og NewSec. Økern Portal er så vidt vi vet Norges største landbaserte byggeprosjekt, med Nord-Europas største grønne tak. Vi er veldig takknemlig for alle som har jobbet på dette prosjektet, og har verdsatt det gode samarbeidet med Telia i prosjekteringsfasen, sier Richard Groven som håper Telia vil trives i bygget i flere tiår.

