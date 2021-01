Utbyggingen av Oslofjordens nye knutepunkt har startet

– Det er sjelden kost å kunne bygge et slikt prosjekt helt nede i vannkanten ved innseilingen til Oslo. Spro Havn har veldig gode forutsetninger for å skape et godt og helhetlig tilbud både for beboere og de som vil besøke området, mener Johan Rondan i Merkantilbygg.

Rondan er prosjektleder for Spro Havn og er blant de som har vært involvert i prosjektet siden begynnelsen. Han berømmer alle som har vært en del i planleggingen og har gjort det mulig å starte utbyggingen.

– Vi sier det kanskje ofte, men Spro Havn er unikt. Det er en fantastisk tomt liggende i vannkanten og i nærheten av fantastiske friluftsområder. Det har et stort potensial for å bli et flott sted å bo.

Alle får det beste av hva beliggenheten kan tilby

Under planleggingen har det hele tiden vært klart at alle fremtidige beboere skal få det beste av hva Spro kan tilby når de kjøper en av leilighetene eller husene.

– Alle boligene vil være vestvendt og får utsikt over innseilingen til Oslo. Terrassene vil være store og romslige slik at eierne kan nyte godt av både sol og sjøutsikt. Det blir tilrettelagt for store og luftige uteområder med et grønt og naturlig preg og fokus på aktiviteter og friluftsliv. Kombinert med naturen rundt og strandkanten har Spro Havn et flott rammeverk, forteller Rondan.

– Beboerne skal få benytte seg av alle godene Spro Havn har å tilby. Det blir bygget en stor molo som omkranser hele havnen. I tilknytning til moloen og kaianlegget er det planlagt egne badeplasser med stupetårn og sandstrender. Det er mulig å få båtplass i havnen og det blir gjesteplasser langs bryggen. Det er tenkt både dagligvarebutikk og barnehage på tomten.

Med kort avstand til Oslo kan du dermed få både en fritidsbolig ved sjøen og en helårsbolig i ett. I dag går det ferger direkte fra Nesodden til Lysaker og Aker Brygge, og politikerne jobber for å få flere fergelinjer i fremtiden.

Fokus på miljø

Foruten fokus på å skape gode boliger og tilbud til beboerne er det også tilrettelagt for at prosjektet skal ha fokus på miljø. Det planlegges en rekke tiltak både tilknyttet bygging og utforming men også hva gjelder energi. Et av tiltakene det jobbes med er utnyttelse av varme fra sjøen som kilde til oppvarming. I tillegg jobbes det aktivt mot et fremtidig miljøvennlig tilbud for offentlig transport sjøveien inn til Oslo.

