Et gründereventyr i nord

Sammen med ektemannen startet hun Norwegian Wild i 2017. Stedet er en populær reisedestinasjon for de som ønsker å utforske øyas ville natur gjennom padling, fotturer og hundekjøring.

Målet har vært å ta vare på naturen, og dele kunnskap og erfaringer med gjestene. Derfor serverer hun helst kortreist, lokal mat. Sammen med Norengros har hun utarbeidet en strategi for hvordan hun skulle drifte selskapet mer miljøvennlig.

– Jeg lever livet og drifter selskapet mitt etter samme filosofi: Jeg kan ikke redde verden alene, men jeg kan gjøre litt, og sammen vet jeg at vi kan få til mye, sier Hege.

Hun mener at både små og mellomstore virksomheter har en nøkkelrolle i omstillingen til mer bærekraftig turisme.

– Jeg er utrolig glad for at Visit Senja har igangsatt et større miljøsertifiseringsprosjekt med mål om å utvikle et bærekraftig reiseliv her på øya. De har fått med seg mange bedrifter, både små, mellomstore og store. Jeg er sikker på at vi kan få til mye sammen.

Miljøbevisste gjester

I dag er Norwegian Wild Green Key-sertifisert. Det betyr at de oppfyller strenge miljøkrav, og at gjestene alltid kan være sikre på at bedriften jobber hardt for å gjøre oppholdet komfortabelt og godt, helt uten at det går på akkord med miljøet.

Å velge bærekraftig og kortreist koster litt mer, både i kroner og arbeidsinnsats. Gjestene må betale litt ekstra for kaffen og overnattingen, men Hege er sikker på at de verdsetter engasjementet, og produktene hun og fagspesialisten i Norengros har innført.

– Gjestene er også opptatt av miljøet. De liker at vi tilbyr fair trade-kaffe, og når jeg tar de med på tur, så plukker de søppel sammen med meg.

Gode samarbeidspartnere er avgjørende for å lykkes

Sammen med Norengros har hun lykkes med å knytte natur, opplevelser og bærekraft sammen.

Det har blitt en vane å ta små, miljøvennlige valg. For eksempel vasker de alltid med kluter, aldri med papir, og arrangerer kortreiste turopplevelser fra campen, noe som betyr at de verken må bruke bil eller motorbåt.

Samarbeidet med Norengros beskriver hun som godt og gjensidig. De vet hva hun vil ha og strekker seg alltid langt for å finne de aller beste produktene. Hun peker på viktigheten av gode samarbeidspartnere med felles verdier.

– Da jeg startet som gründer i 2017, var jeg nok mest opptatt av pris og økonomi, men det føltes aldri helt riktig.

– Da jeg startet som gründer i 2017, var jeg nok mest opptatt av pris og økonomi, men det føltes aldri helt riktig. Da jeg byttet grossist til Norengros, begynte miljøengasjementet mitt virkelig å blomstre. Der ble jeg møtt med stor forståelse og respekt for det jeg ønsket å få til, forteller Hege. F.v. Hege Enge Dekkerhus, gründer Norwegian Wild, Dagfinn Edvardsen, salgsleder Norengros Midt-Troms

Da hun kom i kontakt med Norengros fikk hun tett oppfølging og rådgivning, og fikk tildelt en egen fagspesialist som støttet henne hele veien. Salgsleder i Norengros Midt-Troms, Dagfinn Edvardsen har blitt godt kjent med Hege og Norwegian Wild.

– For oss i Norengros handler bærekraft også om å finne de riktige produktene til kundene våre og konseptene deres, så vi bruker derfor mye tid på å bli kjent med de og kartlegge behov.

Hege bekrefter det unike samarbeidet, og trekker frem at det er ekspertisen og den fantastiske oppfølgingen som gjør Norengros unik som grossist.

– Å finne gode fair trade-produkter kan være ganske tidkrevende, men den tiden tar de seg. Jeg kan alltid ringe hvis det er noe jeg lurer på, og de kontakter meg hvis de kommer over produkter de tror jeg kan være interessert i. Samtidig setter jeg stor pris på å være på fornavn med de ansatte i butikken, og at de er like glad i å slå av en prat som det jeg er, ler hun.