Nå søker innovativ laksebedrift investorer

Norge er verdens største og ledende produsent av laks. Oppdrett har tradisjonelt foregått i sjø, men der er flere utfordringerknyttet til denne produksjonen, blant annet med lakselus. Smart Salmon satser på en annen løsning - nemlig store laksefarmer på land.

De vil produsere både storsmolt og slakteklar laks på land. Storsmolt skal enten selges til norske oppdrettere for videre oppforing i sjø eller settes i eget anlegg på land for produksjon av slakteklar laks der.

De har store planer for videre vekst når de nå vil børsnoteres. Planen er å produsere laks både i Smørhamn på Vestlandet, og Guingamp i Frankrike. De har fått innvilget konsesjon på at de årlig kan produsere opp til 7500 tonn med laks i Smørhamn. Ved børsnoteringen håper de å hente opptil 250 millioner kroner for å realisere sin vekstplan.

Smart Salmon vil bygge et stort fleksibelt anlegg på Vestlandet for produksjon av både storsmolt og slakteklar laks. Man kan da tilpasse seg markedet med salg av både storsmolt og slaktefisk etter hva som gir best økonomi. Anlegget vil benytte seg av en innovativ RAS-teknologi som skiller seg ut når det gjelder lavere energibruk og høy biosikkerhet. Denne teknologien, som er utviklet og perfeksjonert av Smart Salmon-partner AquaMaof (AM), kan dokumenteres brukt til å produsere laks på land opp til seks kilo størrelse til lave produksjonskostnader.

Smart Salmon satser stort med innovative løsninger

Oppdrett på land slik Smart Salmon planlegger, er gunstig på mange måter. Stor smolt bidrar til kort produksjonstid i sjøen, man unngår på land problemene med lakselus, omgivelsene til fisken vil være 100 % kontrollerbare og det vil være en meget miljøvennlig produksjon.

Økning av produksjon av laks i sjø er begrenset og ved produksjon av laks på land kan man produsere i markedet, slik Smart Salmon planlegger i Frankrike.

Hele anlegget er utslippsfritt med unntak av renset vann. Slam fra produksjonen planlegges brukt til biogassproduksjon, som igjen konverteres til elektrisk kraft. Næringsstoffer fra slammet planlegges brukt i veksthus.

Etterspørselen etter laks blir stadig større. Jordens befolkning øker og laks er en viktig proteinkilde på verdensmarkedet.

Norske oppdrettere ønsker smolt større enn 500 gram og dette er i dag en mangelvare. Det gjør at det er stort potensiale i markedet og kapasiteten på produksjon av smolt i Norge må tredobles. Denne store smolten forbedrer da kapasitetsutnyttelsen for lakseoppdretterne, man får redusert produksjonstid i sjøen, som igjen betyr mindre lakselus og mindre eksponering for sykdom og tap.