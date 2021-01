Eksperimentell dykkerklokke med militære aner

For klokkeinteresserte er begrepet "Submersible" ensbetydende med noen av Panerais barskeste klokker. Med roterbar dykkerbezel og slektskap til det ikoniske militære dykkeruret Luminor, er Submersible noen av de mest profesjonelt orienterte klokkene fra den sveitsiske produsenten. I 2019 ble Submersible spunnet ut av den tradisjonsrike Luminor-kolleksjon, og tildelt rollen som en ny frittstående produktfamilie. Samtidig gjorde Panerai det klart at Submersible ville bli en prioritert kolleksjon for merkets forskning og utvikling innen nye materialer.

Panerai Submersible Goldtech OroCarbo (PAM01070) er et håndfast bevis på at Panerai mener alvor. Den karakteristiske puteformede kassen er utført i 18 karat "Goldtech" rødt gull, som er utviklet ved Panerais egen forskningsavdeling Laboratorio di Idee. Legeringen består av en omhyggelig justert andel av gull, kobber og platina, som resulterer i både en unik fargetone og eksepsjonell resistens mot oksidasjon. Sistnevnte sørger ikke bare at kassen unngår en ellers naturlig misfarging over tid, men er særskilt aktuelt for klokker som brukes i det våte element.

Goldtech er imidlertid ikke det eneste innslaget av innovativ materialteknologi. Både bezelen, kronen og deler av den karakteristiske kronebeskyttelsen er produsert i "Carbotech" karbonkompositt. Ved kontrollerte temperaturer og høyt trykk, legges overlappende karbonfibre i ulike retninger, og støpes til et ekstremt robust materiale velegnet for tøffe tak. Denne spesielle miksen av gull og karbon har Panerai døpt "OroCarbo" – og PAM01070 er merkets første modell med den potente kombinasjonen.

Les mer om Panerai Submersible Goldtech OroCarbo hos Urmaker Bjerke

Med en diameter på 44 mm legger Submersible Goldtech OroCarbo seg mellom de eksisterende søsknene i kolleksjonen på henholdsvis 47 og 42 mm. Tross ulike fysiske mål og materialbruk, gir fasongen og linjene en familielikhet det er helt umulig å ta feil av. Den svarte urskiven har en klassisk solstrålemønstret-finisj, som spiller på lag med karbonkomposittens mørkegråtoner og detaljene i gull. Elementene er definitivt raffinerte, men helheten er tøff og maskulin.

Omfattende teknisk know-how kommer også til uttrykk på innsiden av den 300 meters vannbestandige kassen. Urverket representerer den seneste generasjons kalibre fra Panerai, og er både designet og utviklet ved selskapets manufaktur i Neuchâtel. Det selvtrekkende kaliber P.900 har en gangreserve på 3 dager, og byr på høy driftsikkerhet og presisjon.

Å variere mellom ulike remmer er neppe en ukjent aktivitet for dedikerte eiere og fans av Panerai – såkalte Paneristi. I utgangspunktet leveres Submersible Goldtech OroCarbo på en robust svart gummirem med spenne av DLC-behandlet titan, men mer snacks følger med i den miljøvennlige klokkeboksen av resirkulert plast. En "Sporttech" tekstilrem med ecru kontrastsøm åpner muligheten for å gi klokken et spennende alternativt uttrykk – og med den medfølgende skrutrekkeren går byttet mellom ulike remmer som en lek.

Panerai Submersible Goldtech OroCarbo – 44 mm (PAM01070) har en veiledende pris på 344.500 kroner, og er eksklusivt tilgjengelig i Norge hos Urmaker Bjerke i Karl Johans gate 31 og på urmaker-bjerke.no.