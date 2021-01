Drøm deg bort, til en helg på Sørlandet

Første stopp på turen er idylliske Arendal. Kystbyen er vakker uansett årstid, og det er kanskje derfor innspillingen av Mesternes Mester ble gjennomført her.

Shopping og et besøk på Kuben museum og arkiv er et must når du er i det som kalles hjertet av Sørlandet. De koselige handlegatene i Arendal er nemlig utrolig hyggelige! Man finner alt fra store kjedebutikker til mindre nisjebutikker i de koselige sentrumsgatene. Det er også et et stort utvalg av restauranter og koselige kafeer langs Pollen, på Tyholmen og rundt Torvet. Pollen i Arendal havn er en poll som ligger mellom Tyholmen i vest og Langbryggen i øst. Det regnes som selve perlen av Arendal og her ligger restaurantene og caféene tett i tett rundt hele havnebassenget.

Samlingene i det kulturhistoriske senteret, Kuben museum og arkiv, består av over 40 000 gjenstander. Hovedattraksjonen for barn er utstillingen “Barndom”. Her kan man oppleve hvordan barndommen var på 1900-tallet, og med en tidsmaskin får man mulighet til å reise tilbake til tre forskjellige tidsepoker: 1990-, 1960-, eller 1910-tallet. I de forskjellige epokene kan man også utforske flere aktiviteter, som å heise seil, kle seg ut i gammeldagse klær eller prøve å melke en ku.

Luksus for kropp og sjel

Etter en hyggelig dag i Arendal går ferden videre til Scandic Kristiansand Bystranda , som lover at de har Kristiansands beste hotellfrokost. Hotellet ligger vegg-i-vegg med Aquarama, der både liten og stor kan kose seg i badeland og på spa.

Aquarama Bad er et eldorado for barn, og for voksne er velværeavdelingen et deilig avbrekk. Her kan man ligge og nyte utsikten til Bystranda og fjorden. I varmtvannsbassenget «Paradisbukta», hettvannsbassenget «Blå lagune» og utebassenget «5. stampe» er det ligge- og sittebenker, og bassengene holder hhv. 34 og 38 grader. Ved siden av velværebassengene er det en egen relax-avdeling. Her finner man kaldkulp, hvilebenker, sauna og dampbad. Etter en regnfull høst på østlandet og en kald januar, kan det være lurt å slå ihjel noen timer her. Det gjør godt for både for kropp og sjel.

Når man først har blitt bitt av velvære basillen, kan man ta turen videre til Aquarama Spa. Her finner man fire badstuer, alle med unike helsebringende funksjoner, som i kombinasjon med kaldkulpen og opplevelsesdusjen, Ice Rain/Tropical Rain, gjør at kroppen veksler mellom det varme og det kalde. Dette gjør godt for blodsirkulasjonen. Her kan du også ta fotbad og varmtvannsbasseng, og benytte deg av do it yourself spakittet med produkter fra Babor som man får utdelt. Etter noen timer på spa, så kan man ta turen ut i byen for å utforske Kristiansand, lettere til sinns enn man kanskje har vært på lenge.

Hotell i verdensklasse

Selv i vinterhalvåret, har sommerbyen i Sør mye å tilby. Kvadraturen byr på flere shoppingmuligheter og stemningen i byen er avslappet uansett årstid. Det er verdt å vandre rundt blant de eldre bygningene i Posebyen, eller i nisjebutikkene i de koselige sentrumsgatene. Ellers kan det anbefales å besøke Dyreparken, Kilden teater og konserthus, Sørlandets kunstmuseum og Høyt & Lavt Kristiansand. Mulighetene er mange og kvaliteten høy, så det gjelder å ha god tid hvis man skal rekke innom alt.

Dyreparken, for eksempel, tar en dag eller to å besøke. Har man en pirat i reisefølget, så er det obligatorisk med en dag i Kaptein Sabeltanns rike. Hva Dyreparken i Kristiansand har bygd opp her, er helt utrolig. De investerer millioner hvert år for å utvikle parken. Sjørøverhotellet Abra Havn har to ganger blitt kåret til det 6. beste familiehotellet i verden av Tripadvisors brukere. Det er så imponerende bygd, og så gjennomført, at det er skikkelig moro for voksne også.

Et annet sted både barn og voksne vil elske, er Sørlandet klatresenter. Her finnes tauklatring og buldring. Er man skikkelig glad i klatring, bør også Høyt & Lavt Kristiansand vurderes. Det er en utendørs klatrepark med ziplines og hinderløyper mellom tretoppene. Det er verdt å merke seg at Høyt & Lavt Kristiansand ikke åpner for sesongen før 1. april.

Tur i skjærgården

Siste stopp på reisen er Mandal . Det anbefales å overnatte på Tregde ferie som ligger ti minutter utenfor Mandal sentrum. Her kan man leie hytte eller leilighet, og båt om man vil det. Det er også butikk og restaurant på området, og umiddelbar nærhet til havet. Dette er virkelig et paradis for de aktive, med mulighet for å leie elsykkel, bli med på guidet fisketur, eller padle kajakk.

Er du ekstra glad i fart og spenning, kan du avslutte dagen med en fartsfylt tur i RIB, før du setter deg på bryggekanten og skuer utover havet.

Så er det bare å konkludere med at sjø, skjærgård, glade Sørlendinger og frisk vind i håret er ganske deilig om vinteren og våren også!