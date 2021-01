– Vi eier 5 fantastiske feriehus uten bekymringer

Hvor er boligene dere eier lokalisert?

En villa på landet og vindistriktet i Toscana, en leilighet i East Village i New York, en villa ved sjøen på Mallorca, en leilighet i «La Marais» i Paris og en fjellhytte i Chamonix.

Hva liker dere best med 21-5?

Først og fremst det at vi kan reise til 5 forskjellige attraktive destinasjoner og bo i sjarmerende lokalinspirerte boliger av høy skandinavisk standard passer oss godt.

Det er en fantastisk følelse å ankomme en av våre boliger med en fullstendig ro i sinnet. Vi slipper alt av bekymringer og bryderi som vanligvis følger det å eie eiendom som ligger langt vekk fra ditt primære hjem.

Vi ankommer boligene og alt er gjort helt klart for å begynne ferien. Det korresponderer veldig med en høy hotellstandard, men samtidig føles det alltid som å komme til sitt eget hjem. Dette er absolutt unikt, og vi blir fortsatt overrasket over nivået av detaljer i 21-5 boligene våre.

Så mange ting som de har tenkt på, ting som dekker behov vi ikke visste vi hadde i en feriebolig. 21-5 har også lagt opp det beste trådløse nettet som er mulig å få med det samme passordet i alle 5 boligene.

Når vi har koblet oss på nettet i en av boligene, så skjer tilkoblingen automatisk når vi kommer til de andre.

Hele opplegget superbra organisert. Våre 21-5 ferieboliger er virkelig spesielle plasser hvor vi kan samle hele vår familie og gode venner og bare nyte dyrebar ferietid sammen.

Vi trenger ikke å foreta oss noe som helst, absolutt alt er tatt hånd om, og bagasjen har aldri vært lettere for alt det man skulle behøve er allerede i boligene.

Hva er 21-5? Vi samler ganske enkelt 21 norske familier/personer som vi hjelper med å stifte en forening. På oppdrag fra foreningen finner vi, kjøper og renoverer 5 drømmeboliger på 5 nøye utvalgte destinasjoner. Når boligene er klare til bruk, så fungerer vi som foreningens administratorer. Kort forklart, så sørger vi for alt. Vi har ikke noe eierskap verken i boligene eller i foreningene, og foreningene er helt selvstendige. Familiene melder seg til foreningene på bakgrunn av et ferdig utarbeidet prospekt, skreddersydd hver forening, men som kort forklart beskriver hvilke boliger man blir medeier av, og hva det koster for å bli med. Det er ikke kjøpt noen boliger før en forening blir stiftet. Ofte har vi allerede lokalisert noen spennende potensielle boliger, men vi kan ikke kjøpe noe før det er penger i foreningen.

Hva er deres erfaring med 21-5 organisasjonen?

Det er en veldig profesjonell organisasjon hvor man klart og tydelig kjenner på deres kjærlighet for å finne og skape fantastiske feriehjem, men kanskje enda større er ønsket om å ta vare på oss eierfamilier.

Vi føler oss alltid velkommen og tatt vare på. Vi anbefaler 21-5 på det varmeste. Alle vi har støtt på i de ulike delene av organisasjonen gjennom vårt mangeårige eierskap er veldig pålitelige og personer vi føler tar eierskap til det de driver med.

Dette er Toril og Peters boliger - se et større utvalg av eiendommene her

Toscana <strong>Foto: Matteo Castelli</strong> (1 / 10)

Er dere fornøyde med 21-5 support?

Vi har kun hatt behov for å snakke med de på support én gang, den gangen vi ankom leiligheten vår i Paris.

Dørkoden til bygningen virket ikke. Vi ringte til 21-5, og 30 sekunder senere, så jobbet noen med saken. Det viste seg at sameiet nylig hadde endret på koden. Dette er et perfekt eksempel på hvor fordelaktig det er å være en 21-5 familie. Hvis vi hadde vært i samme situasjon uten hjelpen fra 21-5, så hadde det brått blitt vanskelig for oss å løse det selv, og helt sikkert ikke umiddelbart, i og med at vi ikke snakker Fransk.

Det faktum at det er servicearbeidere på alle destinasjonene, som stiller opp ved behov, er bare fabelaktig.

Dette er konseptet Hver familie eier 1/21-del av 5 ferieboliger.

Full åpenhet i alle aspekter.

Vedlikehold og alt praktisk tas hånd om av 21-5.

La barna dine, familie og venner nyte deres 21-5 boliger.

Ingen heftelser. Alle 21-5 boligene er kjøpt med egenkapital.

Lett å selge igjen. Gjennomsnittlig fortjeneste dokumentert på over 50 %.

Er eierskap i en 21-5 forening en god investering?

21-5 har i årenes løp bygget seg en inngående ekspertise og ikke minst et bredt nettverk på destinasjonene hvor boligene kjøpes. De er virkelig bedre rustet til å finne de rette boligene enn en privatperson sannsynligvis noen gang kan bli. For eksempel, så er det åpenbart at når 21-5 har kjøpt og skapt mer enn 20 boliger i Chamonix, at de har overveiende god kjennskap til markedet og mulighetene som finnes.

Vi mener det er en god investering for oss. Ut ifra det vi har erfart med 21-5, så går de aldri på kompromiss med noe som helst og standarden er satt høyt. 21-5 vet hva de driver med, og hva de ønsker for oss eiere. De venter heller til de rette boligene dukker opp slik at kvalitet og beliggenhet etter 21-5 parametere kan ivaretas som best. Dette gir oss en enorm trygghetsfølelse, og nettopp dette danner også grunnlaget for kjærligheten til det de driver med. Det finnes ingen annen løsning enn den best mulige. Alle de vakre eiendommene i de øvrige 21-5 foreningene snakker for seg selv.

Toril og Peter Thomsen

