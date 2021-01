Et innkjøp til hytta som du aldri vil angre på

De siste årene har dusjtoalett blitt populært, og det er ikke uten grunn. De høyteknologiske toalettene er både hygieniske og komfortable. Og nå har baderomstrenden inntatt hyttemarkedet også.

– Vi ser at de som har blitt vant til komforten ved å rengjøre seg med vann etter toalettbesøket, også vil ha denne komforten på hytta, sier Rolf Nilsen salgssjef hos Geberit.

Innovativ luksus

Et dusjtoalett øker opplevelsen av komfort på flere måter, ikke bare ved rengjøring med temperert vann. Man blir også tørket med varmluftstørker, og hele prosessen er luktfri.

– Luktavsuget er en av komfortfunksjonene som vi får positiv tilbakemelding på. Dusjtoalettet suger luften ut via skyllerøret i toalettskålen, og et keramisk filter renser luften før den slippes ut i rommet. Da blir det ingen flere pinlige øyeblikk etter en deilig fårikålgryte, sier Nilsen.

Geberit AquaClean Mera Comfort har mange funksjoner, deriblant en separat damedusj, justerbart dusjtrykk og automatisk åpning/lukking av toalettlokket. I tillegg er det én funksjon som passer perfekt for kalde vinterdager på hytta; varme i setet.

Et varmt sete oppleves som mykere å sitte på. Det blir den samme opplevelsen som å holde i et varmt bilratt, bare enda bedre.

Vil du vite mer?

Dusjtoalettet fra Geberit gjør badet ditt enda mer eksklusivt

Mobilt toalett

For å møte et økt behov for hygiene, har Geberit gjort det mulig å styre toalettet med mobiltelefonen. Man kan velge mellom å bruke fjernkontrollen som følger med toalettet, eller å styre toalettet med en app.

– Vi er, på godt og vondt, blitt mer oppmerksomme på hygiene i løpet av det siste året. Mange ønsker seg derfor flere berøringsfrie løsninger, blant annet på badet. Du kan få dusjtoalett som åpner og lukker lokket automatisk, og du kan styre toalettet fra din egen mobil. Når du er ferdig på toalettet og skal skylle ned, kan du få berøringsfri betjeningsplate, som for eksempel, Geberit Sigma80. Vi er blitt vant til at servantkranen kan være berøringsfri, og alt dette reduserer antall overflater vi er i kontakt med, sier Nilsen.

Det er altså ingen grunn til å tvile hvis du vurderer en oppgradering av badet. Dusjtoalettet har kommet for å bli. Så kan du glede både deg selv og hyttegjestene, med et luktfritt, hygenisk og varmt toalettbesøk.

Geberit finnes hos et bredt utvalg av forhandlere over hele landet, så uansett hvor du har hytte vil det være enkelt å få installert et dusjtoalett.

– Med et landsdekkende serviceapparat, og med innarbeidede korona tiltak, så er det trygt å installere Geberit dusjtoalett på hytta, konkluderer Nilsen.