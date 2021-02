En luksusopplevelse utenom det vanlige

For å tilby et spa-anlegg der gjestene kan trives og føle seg komfortable i rene og pene fasiliteter, bruker The Well rengjøringsmiddelet LifeClean – et fleksibelt og miljøvennlig produkt som leveres ferdig blandet og har svært rask virkningstid. Husøkonom på The Well, Hilde Kristin Sørum, skryter av hvordan LifeClean har bidratt til mer effektiv rengjøring og en enklere jobbhverdag for renholdsarbeiderne på velværesenteret.