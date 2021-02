Oslos nye mat-Mekka åpner i 2021

Økern Portal blir et eldorado for matinteresserte. Her vil man finne noe for enhver smak, og mye man ikke har sett maken til i Oslo før. Her kan du lese om de ulike restaurantkonseptene som åpner i løpet av året.

I alt ni spisesteder kommer til Økern Portal. – Restaurantene vil være åpne for alle, innleder Anders Berget i 4Service som vil stå for driften av spisestedene. Han kjenner ikke til et næringsbygg med så mange ulike og moderne spisesteder som i Økern Portal. – Det er utrolig kult og helt unikt! Vi har jobbet mye med å utvikle annerledes, moderne og sunne restaurantkonsepter som jeg håper både leietakere og alle i Oslo vil besøke. Berget forklarer at restaurantene vil åpne for publikum i 2021, men at det ikke er satt noen endelig åpningsdato grunnet koronapandemien. Dette er restaurantkonseptene som kommer til Økern Portal: Ramen bowl restaurant

Burger bar

Italiensk pizza og pasta

Asiatisk cuisine

En klassisk restaurantbuffet

Grønn restaurantbuffet - vegetar

Grab and go-tilbud for de som er på farten

To kaffebarer med bakevarer

Sesongjusterte menyer utviklet av landslagskokk

Menyene settes sammen av landslagskokk Idunn Nilsen. I 2020 var hun med på å representere Norge i OL i storkjøkken; community catering. Nå arbeider hun med å utarbeide mattilbudet i Økern Portal. – Idunn er en fantastisk kokkekunstner som kommer til å tilby gjestene utsøkte smaksopplevelser, skryter Berget. Landslagskokken kjenner ikke til andre kontorbygg med et så godt bespisningstilbud. – Økern Portal vil sette en ny, skyhøy standard, for spisesteder i et næringsbygg. All maten vil lages fra bunnen av. Her kommer det restauranter av kvalitet. Vi vil ikke ha mange retter på menyene, men isteden bli super-gode på de få rettene vi serverer, sier Nilsen. Hun er sikker på at spisestedene vil tilføre noe nytt til Økern og Løren-området. – I dag er det mye pizza og sushi rundt Økern og Løren. Vi ønsker å tilføre noe nytt, unikt og spennende, som for eksempel en egen ramen restaurant, smiler Nilsen som tidligere har vunnet gull i kantine-NM og laget mat for kong Harald og dronning Sonja. Hun støttes av Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring som eier Økern Portal: – Vår visjon er å skape et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø. Det går igjen i alle valg vi gjør – som å bygge Nord-Europas største takhage på toppen av bygget, få inn nye spennende spisesteder, servicetilbud, arbeidsplasser og treningssenter, samt å skape en hyggelig møteplass i området som er åpen for alle, sier forvaltningsdirektør Groven i Oslo Pensjonsforsikring. Les mer! Skal bruke råvarer fra takhagen Kokkekunstner Nilsen syntes det er spesielt kult at restaurantene vil bruke råvarer som er dyrket frem på taket av Økern Portal. – Nord-Europas største spiselige takhage vokser frem på Økern Portal. Her vil det dyrkes frukt, urter og grønnsaker som vi vil benytte i rettene. Det er utrolig kult, og jeg kjenner ikke til et næringsbygg som gjør det på denne måten. Det gir rettene det lille ekstra. Råvarene skal dyrkes frem på taket av Økern Portal Berget forklarer at det er en klar ambisjon om å etablere løsninger for effektiv kompostering av matavfallet. – Vi ønsker at matrester skal omdannes til næringsrik jord som igjen blir brukt i takhagen for å dyrke frem kortreiste råvarer. Det vil tilføre takhagen næringsrik jord, spare penger og avfall. Berget roser byggherre Oslo Pensjonsforsikring: – Oslo Pensjonsforsikring tenker langsiktig og verdsetter kvalitet. De gir oss friheten til å utvikle annerledes og spennende matopplevelser. Vi har altså hatt en helhetlig tilnærming der konseptene er gjennomarbeidet med innspill fra ulike fagpersoner innen design, konseptutvikling og interiørdesign. Vi gleder oss til å åpne og håper maten gir mersmak, avslutter Berget. Det er fortsatt mulig å sikre seg ledige kontorlokaler i Økern Portal