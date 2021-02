Derfor burde du ta en synstest

At måling av trykket i øynene er viktig, er velkjent. Men at denne målingen alene har liten verdi, er mer ukjent. Grønn stær er en snikende øyesykdom hvor regelmessige undersøkelser er avgjørende for å kunne oppdage sykdommen på et tidlig stadium. Trykket i øyet er en av flere målinger som er viktig. Det viktigste med trykkmålingen er å kunne se variasjoner hos den enkelte over tid. I tillegg vurderes synsnerven i øyet og netthinnens sensitivitet. Denne måles med et instrument som kalles synsfeltscreener. Her måles hvert øye for seg.